IMA no tiene capacidad logística para repartir jamones, advierten porcinocultores

Representantes de la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (Anapor) afirman que la solicitud de compra de más de 350 mil piezas de jamón picnic para las canastas navideñas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) no es cónsona con el consumo nacional de la época.

Carlos Pitti, presidente de Anapor, destaca que en los últimos 4 años la demanda de este producto por parte del IMA ha alcanzado las 175,000 unidades, es decir, el 50% de las piezas procesadas en el país, el otro 50% es adquirido por los supermercados.

Señaló que de aceptar “de buenas a primeras” la solicitud del IMA, los supermercados dejarían de comprarle a la agroindustria y lo más probable es que después de las fiestas de fin de año el producto restante sea devuelto a la industria.

Los productores afirman que durante la reunión de la Cadena Agroalimentaria, se les ofrecieron otros cortes de cerdos y productos avícolas, no obstante, no fueron aceptados debido a que el mercado no los consume, razón que consideran “falsa”, ya que las estadísticas revelan lo contrario.

Recalcan que la importación de cerdos afectará la seguridad alimentaria nacional, afectando al lado más débil que son los productores.

“Los cuatro sectores representados: comercial, industrial, consumidores y productores, dijeron NO; si usted hace esto va a crear un problema en el mercado nacional”, acotó Pitti en Nex Noticias.

Según representantes del sector, el IMA importará casi el 40% del consumo normal de los panameños para navidad, creando una sub-oferta que limitará la generación de empleos y venta de cerdos, durante el mes de enero.

Mencionan que su oposición no es al problema, sino al volumen de piezas que se pretenden importar, pues la institución no tiene la capacidad logística para repartir dicha cantidad, aparte de que hay muchas personas de bajo recursos que no cuentan con hornos para cocinar estas piezas.

“No criticamos el programa, criticamos el volumen que se quiere importar porque va a crear un problema”, indicó Pitti.

Los porcinocultores abogan porque se utilicen otros productos cárnicos para solventar la demanda local, utilizando una cifra “real” porque la cantidad solicitada va en detrimento del productor primario.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!