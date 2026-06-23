Imhpa advierte que El Niño no será moderado y reporta déficit de lluvias de hasta 40% en el Arco Seco

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Luz Calzadilla, alertó sobre el incremento de la temperatura y el aumento de lluvias por el fenómeno de El Niño.

Calzadilla señaló en el noticiero matutino de Telemetro Reporta que ya inició la temporada lluviosa, por lo que se esperan más precipitaciones, aunque considera que no serán normales.

Agregó que el Imhpa validó el pronóstico hecho en mayo. La sumatoria de las lluvias para ese mes en las estaciones del país ha arrojado un déficit de hasta 40% en el Arco Seco, sostuvo la funcionaria.

Calzadilla manifestó que la lluvia de la madrugada de hoy registró vientos fuertes y poca lluvia que no aporta a la sumatoria, quedando por debajo de lo normal.

La directora indicó que desde el 12 de mayo habían declarado el fenómeno de El Niño; incluso se habían adelantado a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), que hizo el anuncio oficialmente.

Mencionó que desde noviembre del año pasado venían hablando de ese calentamiento paulatino. Ahora, con el evento de El Niño, las temperaturas del Pacífico ecuatorial, que es una de las variables mandatorias, andan por 1.5 grados Celsius arriba, es decir, ya no están ante la presencia de un fenómeno moderado.

Sostuvo que va a ser un niño fuerte, al tiempo que recordó que la maduración del fenómeno se da en los meses de octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre del año.

Al tener 0.7 grados Celsius por arriba de los 150 metros de profundidad, mencionó que se mantenía escéptica a calificarlo. Pero el monitoreo permitió ver las consecuencias.

Para Calzadilla, ahora no se trata de decir si será un "meganiño", sino de prepararse para las temperaturas que van aumentando muy rápido.