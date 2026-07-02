Incendio en San Felipe deja casi 50 damnificados tras destruir cuatro caserones

Un total de 41 adultos y 8 niños resultaron damnificados tras el incendio que arrasó cuatro caserones y un local comercial en San Felipe, según informó el presidente José Raúl Mulino, a través de su cuenta de X

El fuego comenzó a eso de las 8:00 de la noche del miércoles y fue controlado durante la madrugada de este jueves, luego de una intensa operación del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El incendio destruyó por completo cuatro inmuebles históricos y un comercio. No se descarta que la cantidad de damnificados aumente, ya que continúan las evaluaciones en el área.

Las autoridades mantienen acordonado el perímetro mientras se realizan las labores de enfriamiento para evitar que el fuego vuelva a reactivarse.

Los bomberos explicaron que las reducidas dimensiones de las calles del Casco Antiguo y los vehículos estacionados dificultaron el acceso de los equipos de emergencia.

Para evitar que el incendio se propagara a otras edificaciones, las unidades concentraron los chorros de agua sobre las estructuras vecinas antes de atacar el foco principal del fuego.

Una vez concluyan las labores de enfriamiento, la Dirección de Investigación de Incendios ingresará al sitio para determinar el origen del siniestro.

Mientras tanto, las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar transitar por el área para no interferir con los trabajos que aún desarrollan los equipos de emergencia.