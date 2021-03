Informe de Unicef: Escuelas de Panamá son las que más días han estado cerradas en todo el mundo

Las escuelas panameñas son las que más tiempo han permanecido cerradas a nivel mundial, a causa de la pandemia de la covid-19, de acuerdo con un informe publicado este miércoles por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El documento, titulado "Análisis del cierre de las escuelas", expone que 14 países del mundo, de los 200 países estudiados, mantuvieron sus centros educativos cerrados en gran medida desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021.

Agrega que dos terceras partes de esos países se encuentran en América Latina y el Caribe, y casi 98 millones de niños en edad de asistir a la escuela resultaron afectados.

"De los 14 países, las escuelas de Panamá son las que más días permanecieron cerradas (211 días), seguidas de las de El Salvador (205), Bangladesh (198) y Bolivia (192)", explica el informe.

Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de Unicef, advirtió que cada día que pasa, los niños que no pueden acceder a la educación presencial se van quedando cada vez más rezagados, y los más marginados sufren las peores consecuencias.

"No podemos permitir que, por segundo año consecutivo, estos niños sigan sin poder asistir a la escuela de forma presencial o que la presencialidad siga siendo limitada. No debemos escatimar esfuerzos para mantener las escuelas abiertas o darles prioridad en los planes de apertura", recalcó Fore.

Unicef añade que, para la mayoría de niños en edad escolar del mundo, las escuelas son el único lugar en el que pueden relacionarse con sus compañeros, encontrar apoyo, acceder a servicios de salud e inmunización y obtener comidas nutritivas.

El primer caso de coronavirus en Panamá se comunicó el 9 de marzo de 2020 y desde esa semana las clases presenciales han estado suspendidas.

El año lectivo 2021 comenzó esta semana, pero en modalidad a distancia, la cual se mantendrá durante el primer trimestre.

"A tragedy for the future of humankind.”@antonioguterres on a visit to our pandemic classroom installation highlighting the 168 million children out of school for almost a year due to COVID-19.



Reopening schools - and reopening better - is more urgent than ever. pic.twitter.com/5neXnLFQDb— UNICEF (@UNICEF) March 3, 2021