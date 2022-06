Instituto para el Neurodesarrollo Integral debe comenzar a operar en diciembre de 2022

La gerente encargada del proyecto del Instituto Especializado para el Neuro Desarrollo Integral (Iendi), Alexandra Villalobos, adelantó que este centro deberá entrar en funcionamiento en un periodo no mayor a diciembre de 2022.

Versión impresa

De acuerdo con Villalobos, el contratista tiene que presentarles un cronograma de los trabajos a realizar, una vez reciba los pagos correspondientes.

La arquitecta dijo que las afectaciones económicas le impidieron al contratista seguir adelante con la obra, en la cual hay varias tareas pendientes, tras la realización de un informe técnico.

"Previo al mes de diciembre nosotros esperamos poder abrir operativamente las puertas del instituto. Trabajamos con celeridad para que el tiempo sea menor al mencionado. Pero no será un tiempo mayor a diciembre de 2022", expuso Villalobos.

Por su parte el viceministro de la Presidencia, Carlos García, subrayó que el proyecto tiene un avance del 99.7%, a la vez que agregó que la cartera de la que forma parte ha hecho los esfuerzos para tratar de reflotar la obra, la cual el gobierno anterior dejó en el abandono y la desidia.

García recalcó que el proveedor pedía flujo de caja para continuar con los trabajos.

En este sentido, la Asamblea Nacional aprobó el martes un traslado de partida por 4,151,376 de dólares para este fin.

"Un tercer proveedor tenía el equipamiento listo pero no lo había podido entregar porque las instalaciones no estaban terminadas. Había un tema con la cerca que no correspondía con los planos, con un ascensor y con los paneles solares", agregó el viceministro.

VEA TAMBIÉN: Miniserie sobre la desaparición de las holandesas en Boquete estrena en abril de 2024

García añadió que pudieron llegar a un entendimiento con la empresa contratista, la cual acordó cumplir sin problemas con los temas pendientes.

El alto funcionario expuso que la Presidencia usó los fondos con baja ejecución para atender este proyecto y que no se perdiera, a pesar de que su funcionamiento estará bajo el paraguas del Ministerio de Salud y la parte de ejecución estructural compete al Ministerio de Obras Públicas.

"Hemos intervenido en esta etapa para darle una solución más rápida. El Ministerio de Salud está escaso de fondos", precisó García.

El Iendi se ubica en Don Bosco. La expectativa de atención de este instituto es de al menos 30,000 niños al año.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!