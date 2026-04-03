Jesús Alemán quedó en medio de un atentado dirigido hacia un pandillero, asegura director de la PN

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, manifestó que el homicidio del dirigente comunitario Jesús Alemán se registró luego de que este quedara en medio de bandas rivales.

De acuerdo con Fernández, uno de los sujetos que asistió a la actividad ya estaba en la mira de la pandilla contraria.

"Esta situación se da por un atentado que le iban a hacer a una persona que participa de una pandilla. Son rivalidades", expuso Fernández.

En este sentido, el director de la Policía recordó que el 85% de los homicidios están vinculados con estructuras criminales.

Con respecto a la investigación, Fernández destacó que tienen una línea bastante avanzada, en la que ya han identificado a cuatro personas que pudieron haber participado del hecho.

Por otro lado, el funcionario de seguridad precisó que han sostenido reuniones con las autoridades de ese sector, a fin de robustecer la comunicación.

"Necesitamos fortalecer la seguridad cuando hay actividades arriba de 100 personas, como fue este caso", comentó.

Alemán fue asesinado a tiros el domingo durante una balacera registrada en Ciudad Radial, en Juan Díaz, cuando se encontraba en una actividad deportiva.

Las honras fúnebres de Alemán se realizarán el próximo miércoles 8 de abril a la 1:30 p.m. en el Santuario Nacional.



