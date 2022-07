José Gabriel Carrizo advierte que los cambios no se imponen por las malas

El vicepresidente José Gabriel Carrizo dijo que el gobierno está dispuesto a hacer los ajustes que sean necesarios y viables para que la mesa única de diálogo avance.

No obstante Carrizo advirtió que si bien hay una comprensión de las causas estructurales que requieren correcciones, este no es el momento para hacerlas debido que vivimos en un Estado democrático y de derecho donde los cambios no se imponen a las malas.

Las declaraciones de Carrizo hacen referencia a las preocupaciones que han expresado diferentes sectores con respecto a las propuestas sobre un cambio de modelo económico.

"Quienes quieran cambiar el actual modelo enmarcado en la democracia, que esperen hasta las elecciones de 2024 para someter sus propuestas al juicio democrático de los panameños", dijo Carrizo.

El viernes, la comitiva del Ejecutivo presentó una lista de 17 nuevos productos que forman parte de la canasta básica familiar.

Con la adición de estos productos serían 35 en total los que estarían bajo el control de precio.

De acuerdo con la Presidencia, la regulación mencionada no perjudicará de ninguna manera a los productores nacionales.

Por otra parte, el presidente Laurentino Cortizo hizo un llamado a mantener el diálogo.

"Estamos cerca de una recuperación que traiga para el país la normalidad que nos permita trabajar juntos por el bien de todos los panameños", expuso Cortizo.

