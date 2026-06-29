Panamá
La Universidad de Panamá se prepara para las próximas elecciones del 1 de julio
- Maryori Sánchez/nacion.pa@epasa.com/PanamaAmerica
El proceso electoral universitario contará con una sola jornada de votación, tras la decisión del OEU.
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La Universidad de Panamá vivirá una jornada electoral en la que se renovarán las principales autoridades académicas. Con un padrón de 59,999 votantes habilitados, entre estudiantes, docentes y administrativos, el proceso se perfila como uno de los más amplios de la institución, que tendrá lugar este 1 de julio del 2026.
Por otro lado, el Organismo Electoral Universitario (OEU), presidido por el profesor Rufino Fernández, anunció que la campaña concluye el 29 de junio y que todo está preparado para garantizar un desarrollo ordenado. A diferencia de lo previsto inicialmente, se optó por una votación única y simultánea, lo que permitirá que toda la comunidad universitaria participe en la misma fecha.
Asimismo, la Resolución No. 178-2026 establece que se elegirán rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de los Centros Regionales Universitarios en una sola fecha.
Para garantizar transparencia, se conformó la Junta Central de Escrutinio, integrada por 11 miembros: cinco profesores, tres estudiantes y tres administrativos, quienes validarán los resultados.
De tal manera, la Galería Manuel E. Amador será el espacio destinado para la Junta y los observadores, mientras se instalan urnas, mamparas y equipos que asegurarán el correcto desarrollo de la jornada.
En cuanto a las candidaturas, seis aspirantes competirán por el cargo de rector: César García, Migdalia Bustamante, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto A. Chong y Denis Chávez.
El proceso también permitirá renovar autoridades en 16 facultades y 9 centros regionales, con la participación de estudiantes regulares, docentes con tres años de servicio y administrativos con cinco años o más de antigüedad.
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