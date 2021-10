Laurentino Cortizo propone mesa de diálogo permanente a enfermeras

Como ocurriera en noviembre del año pasado, este miércoles las enfermeras volvieron a marchar a la Presidencia de la República para protestar por el incumplimiento de acuerdos sobre prestaciones económicas que se les adeuda.

En esta ocasión, a diferencia de 2020, las enfermeras fueron recibidas por el presidente Laurentino Cortizo, quien estuvo acompañado del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, y la ministra consejera, Eyra Ruiz.

Es la primera vez que el mandatario atiende a los 'ángeles blancos', que desde el año pasado han venido reclamando el pago de vigencias expiradas, que incluye el pago de turnos extras, cambios de categoría y reclasificaciones por especializaciones académicas.

A finales de abril, en plena jornada de vacunación contra la covid-19, realizaron una huelga de 48 horas que culminó con la firma de un acuerdo con las autoridades de salud.

Es precisamente, en atención a lo que consideran como el incumplimiento del acuerdo de finalización de huelga, que han vuelto a realizar protestas para denunciar esta situación.

Según información de la Asociación Nacional de Enfermeras (Anep), el mandatario sugirió que se instale, nuevamente, una mesa de trabajo que revise los puntos por los cuales las enfermeras han vuelto a realizar medidas de presión.

Camino a la Presidencia, en marcha que salió de la sede de la Anep y tomó la Avenida Balboa, la presidenta del gremio, Ana Reyes de Serrano, mostró su inconformidad porque todavía haya enfermeras que sus tiempos extras laborados les sean compensados con días libres y no se les pague, como ocurre con los demás trabajadores de salud.'



El hecho de que el presidente Laurentino Cortizo haya recibido a las enfermeras da pie a que se pueda entablar un diálogo que permita el cumplimiento de las peticiones que todavía faltan.



De todas formas, las enfermeras han anunciado que sus medidas de presión, como piquetes, se mantienen en pie.



La junta directiva de la Asociación Nacional de Enfermeras debe ser renovada, próximamente, lo que podría incidir en la lucha que estas desarrollan en la actualidad.



La paralización realizada por transportistas del interior impidió que enfermeras llegaran a la marcha de ayer.

"Nos sentimos discriminadas, que no se nos da valor. De qué vale tantos aplausos y tantas medallas, si no se nos respeta; eso no paga deuda", exclamó la dirigente de las enfermeras.

Según Reyes de Serrano, hay enfermeras con vigencias expiradas desde 2009, y aunque este Gobierno no sea responsable, se acerca noviembre, lo que significa que si los turnos no son pagados lo más pronto posible, caerán en ese estado, por lo que se dilatará sus cobros, todavía más.

Aunque en un inicio las principales críticas se habían dirigido hacia el Ministerio de Salud, Reyes de Serrano dijo que, de igual forma, la CSS ha incumplido y quiere interpretar los decretos a su manera.

Otro punto por el cual las enfermeras han protestado ha sido porque se les dé permanencia a aquellas que fueron contratadas durante la pandemia.

El acuerdo de abril era que en este año se le pudiera dar permanencia a 150 enfermeras.

La presidenta de la Anep dijo que a estas alturas, aunque las autoridades de salud digan que se les ha dado permanencia a más de 100 enfermeras, todavía no se llega a la cuota acordada, la cual, según la dirigente, era una cifra mínima y no máxima como se quiere hacer ver.

