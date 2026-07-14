Los pacientes adolecen la falta de especialistas en el país

La carencia de especialistas en las instalaciones de salud a nivel nacional le sigue pasando factura a los pacientes; denuncian que deben esperar hasta 3 o 4 meses por una cita en odontología, oftalmología y radiología.

Carlos Moreno, morador del distrito de San Miguelito, no entiende cómo el Policentro de San Isidro, ubicado en uno de los sectores más poblados del país, cuenta únicamente con un galeno dedicado al tratamiento de enfermedades visuales.

Tras solicitar una cita, le comunicaron que el doctor tiene la agenda llena hasta el mes de noviembre, por lo que se vio obligado a acudir a otro centro médico, pues llevaba semanas con una opacidad en el ojo que, según los análisis, se trata de cataratas.

La Policlínica de San Antonio tampoco cuenta con la cantidad necesaria de médicos radiólogos para informar a los pacientes los resultados de sus estudios, lo que ha provocado la molestia de los usuarios.

Los técnicos de radiología de dicha instalación lamentan que los pacientes sientan que no se les atiende como debería a causa de la escasez de personal; sin embargo, reiteraron que continuarán cumpliendo su labor con el objetivo de que tengan sus exámenes al día.

Las autoridades, por su parte, han señalado que trabajan en la formación y contratación de nuevos especialistas para enfrentar el déficit; no obstante, aclararon que no es un problema exclusivo de Panamá; otros países como España y Estados Unidos también atraviesan la misma problemática.

La Caja de Seguro Social no descarta realizar cambios a la ley con el objetivo de obligar a los especialistas a que cumplan con prestar el servicio en las áreas en las que fueron asignados.'