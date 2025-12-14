Manejo de desechos para comarcas indígenas

Reuniones de trabajo se han efectuado entre representantes del Ministerio de Gobierno, Unidad Coordinadora de Proyectos del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Banco Mundial para diseñar estrategias de disposición de desechos hospitalarios y desechos sólidos.

Se busca que haya un correcto manejo de estos, salvaguardando el medio ambiente, la salud comunitaria y estilo de vida cultural en las comarcas.

Y es que para el Banco Mundial, un requisito importante a la hora de definir el financiamiento de algún proyecto es que se cumpla con el manejo y disposición de los desechos, buscando la protección y cuidado del medio ambiente, en la zona de impacto de las obras a construir.

Y estas reuniones se celebran, debido a la construcción de centros educativos e instalaciones de salud en los últimos años, como parte del Plan Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.

Hay centros de salud y centros educativos en plena construcción; obras nuevas licitadas y otras por licitar, que en conjunto tendrá un impacto social directo en las comunidades beneficiadas en los 12 territorios de congresos y consejos indígenas del país.

El Gobierno y las autoridades tradicionales trabajan coordinadamente para concluir con éxito todos los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, cumpliendo con todas las políticas de salvaguardas ambientales y sociales.

