Masiva requisa en la cárcel de Débora: Incautan desde tecnología hasta paneles solares

Más de 385 agentes de los principales estamentos de seguridad pública intervinieron el Centro Penitenciario de Débora, en la provincia de Bocas del Toro, logrando recuperar el control de las instalaciones.

La operación conjunta, incluyó a unidades de control de multitudes de la Policía Nacional, al Sistema Nacional de Fronteras (Senafront), al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), se concentró en una requisa minuciosa de todos los pabellones del penal.

Durante el registro, las autoridades incautaron dentro del recinto. teléfonos celulares, sustancias ilícitas, armas punzocortantes, abanicos, televisores, paneles solares y diversos equipos electrodomésticos.

Un portavoz de la fuerza pública señaló que esta acción reafirma el compromiso del Estado de recuperar la gobernabilidad en el sistema penitenciario. Asimismo, aseguró que las autoridades trabajan sin descanso para neutralizar las amenazas internas, mantener el orden en las cárceles y garantizar un clima de paz en el país.

Las autoridades inician las investigaciones para determinar las vías de ingreso de estos elementos y deslindar responsabilidades.

Con información de Pedro Batista.

