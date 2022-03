Matrícula en escuelas privadas cayó 15.8%, ¿cómo impacta en el sector particular y en los estudiantes?

A partir de este lunes 7 de marzo, unos 113,736 estudiantes retornarán a los colegios particulares, una matrícula que según informes del Ministerio de Educación (Meduca) se redujo en un 15.8%.

El profesor Félix Cuevas, presidente de la Asociación de Centros Educativos Particulares (Apacep) reconoce la realidad que enfrenta el sector producto de la situación económica que atraviesan los hogares panameños a causa de la pandemia de la covid-19.

Sostiene que la mayoría de los padres de familias que han retirado los créditos es porque su situación económica es distinta y no tienen la facilidad para mantener al muchacho en la escuela privada.

Algunos colegios han perdido entre 5% , 10% y hasta un 14% de sus matrículas, principalmente, colegios pequeños, indica Cuevas.

Aunque no tienen un balance general de los cerca de 700 colegios particulares afiliados, sus cifras se acerca a las del Meduca, estimando en un 12% al 15% la migración del sector particular al sector oficial.

Los más afectados fueron los colegios pequeños con mensualidades más bajas y con padres de familias de menor ingreso. La Apacep también estima el cierre de al menos 10 colegios.

El docente sostiene que los padres de familias hacen un esfuerzo porque sienten que hay más responsabilidad y compromiso en las escuelas particulares, donde, asegura, no se devuelven los estudiantes por ausencia del docente, cuenta con buenas estructuras, agua y las facilidades necesarias.

No obstante, el presidente de la Apacep también resalta el impacto que tienen esta migración y el cierre de las instalaciones por cerca de dos años.

El año pasado las escuelas hicieron una inversión importante en fibra óptica para garantizar que los docentes y estudiantes tuvieran la facilidad de trabajar en línea con una efectividad arriba del 90%, detalla.

'Nadie estaba esperando esto, y en el 2020 tuvimos que empezar a acondicionar, y para el 2021 meternos de lleno, porque lamentablemente en nuestro país el fenómeno de la conectividad tuvo un impacto. Teníamos docentes con todas la herramientas, pero no tenían señal, lo que nos obligó a acondicionar la escuela para que los docentes pudieran asistir para dictar las clases virtuales", explica Cuevas.

Igualmente, gran parte del personal administrativo tuvo que ser suspendido por la falta de ingresos, afectados principalmente por los descuentos en el costo de las mensualidades que se aplicaron como alivio económico a los padres de familias.

Los más afectados fueron los asistentes de los docentes de preescolares porque no teníamos espacios para ellos en la educación virtual, lamentó cuevas. "Si una escuela pierde matrículas, así mismo, perderá personal administrativo", agrega.

Cueva sostiene que el sector tiene mucha fe que los padres de familias que van recuperando sus estatus económico retornarán al sector particular. Esperan para los años lectivos 2023 y 2024, recuperar al menos el 50% de ese 15% de la matrícula perdida en el 2022, y el 10% del año anterior.

¿Cómo afecta la migración a la comunidad educativa?

El profesor Félix Cuevas, presidente de la Asociación de Centros Educativos Particulares (Apacep) también señaló el impacto que tienen la migración del sector particular al oficial en los padres de familias y estudiantes.

Se encontrará con una situación muy distinta a la que están acostumbrados., y aunque académicamente no tendrán problemas, la situación se dará en la atención, considerando la elevada matrícula que registran algunos colegios oficiales que pueden alcanzar los 40 estudiantes por salón, señala.

Cuevas sostiene que la cantidad de estudiantes que migra, agrupará muchos estudiantes en los salones y, probablemente, la atención que reciben no será igual a la de los colegios particulares donde han quedado de 15 a 30 estudiantes por salón.

Datos del Meduca registran una matrículas de 840,497 estudiantes en el sector oficial, con un aumento del 5% anual.

Retorno

Para el docente, dirigente y propietario de colegios particulares, se ha hecho un esfuerzo grande en medio de la incertidumbre por el retorno a las aulas.

"Estamos preparados para iniciar las clases presenciales porque, definitivamente, la educación virtual dejó muchos baches en los estudiantes, con asignaturas y especialidades que no se pueden trabajar virtualmente", afirma el docente.

Cuevas reconoce que es un reto, que después de dos años el muchacho vuelva a las aulas. Los colegios están anuentes al tema de bioseguridad, y la mayoría de las escuelas privadas están preparadas desde la semana de organización, sostiene.

Reitera la necesidad de retornar a las aulas, al considerar que en Panamá no estamos acostumbrados al estudio en casa. "No estamos adaptados para esa cultura, y siempre se ha demotrado que la educación presencial no la puede superar ninguna otra metodología.", concluye.

