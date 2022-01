Médicos piden que no duden de la efectividad de la vacuna anticovid

La vacuna contra la covid-19 es la vacuna más estudiada, utilizada y aplicada en la historia de humanidad y aún seguimos vivos, asegura el investigador médico y director de la Senacyt, Eduardo Ortega -Barría.

Se trata de una vacuna segura, altamente eficaz y muy efectiva, sostiene.

El médico pidió a la población no dejarse engañar por grupos minúsculos y malintencionados que promueven el rechazo a la vacuna contra la covid-19.

Aclaró que la vacuna no fue diseñada para evitar la infección, igual que la gran cantidad de vacunas que se aplican a los niños.

La vacuna contra la covid-19 protege contra la enfermedad grave, hospitalización y muerte, lo que indica que habrá una gran cantidad de personas vacunas que se van a reinfectar, indicó el Ortega-Barría frente a los cuestionamientos por la efectividad de la misma.

Resaltó que siendo una vacuna que se produjo con una variante que no es la que circula actualmente, la vacuna sigue manteniendo un 88% de efectividad contra la enfermedad grave.

Datos epidemiológicos en Panamá dan cuenta de un incremento de la tasa de positividad que en las últimas semanas superó el 35%, algunos de ellos, personas que contrajeron el virus por segunda ocasión, y estando vacunados.'



Dos dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer tiene un efectividad del 30% contra la infección o enfermedad sintomática causada por el covid-19, con el refuerzo sube al 70% y 75%.



En el caso de la enfermedad grave por covid-19, las dos dosis tiene una efectividad del 72%, y con el refuerzo se eleva a cerca del 90% contra hospitalización.



El Programa Ampliado de Inmunización destacó en su informe que en Panamá se han aplicado más de 6 millones de dosis de vacunas contra la covid-19. De ese total, se han colocado 3 millones de primera dosis, cerca de 3 millones de segunda dosis y más de 720 mil dosis de refuerzo.

Ortega-Barría resaltó también el alto porcentaje dosis de vacunas aplicadas, cerca de 7 millones de dosis de vacunas contra la covid-19, según el último informe del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Para el doctor Ortega-Barría el término 'antivacuna' no existe en Panamá y si existe, es un minúsculo número de personas mal informadas. Para el científico, gran parte de ese pequeño porcentaje de los no vacunados, son personas que no han tenido acceso a la vacuna o tienen algunos temores.

'No he visto un número de personas muriendo a causa de la vacuna', indica el médico ante los señalamientos de la vacuna como posible causas repentina de muertes.

Sostiene que sobre esto, existen datos publicados a nivel internacional en revistas serias, no en redes sociales o por parte de personas que no son médicos o científico que jamás han hecho un estudio de investigación.

Testimonios

Para la doctora Gloria Vega Buitrago, especialista en urgencias médicas quirúrgica, la vacuna ha hecho la diferencia en momento en que Panamá se enfrenta a una cuarta ola pandémica a causa de la covid-19.

Vega recordó los meses previo al proceso de vacunación donde asegura que vio gente morir por el virus en salas de urgencias.

Sostiene que a los cuartos de urgencia llegan menos pacientes graves, y la mayoría de estos son pacientes no vacunados o con una dosis, así como el fenómeno de los pacientes vacunados que van por otra cosa diferente del covid y salen covid positivo totalmente asintomático.

"Si finalmente decides no vacunarte, que tu decisión no sea por mala información", concluyó la especialista.

