Un 99% de las escuelas está listo para recibir a la comunidad educativa a partir de este lunes 10 de marzo, cuando se pone en marcha el año lectivo 2025.

Sin embargo, en torno a una veintena de centros educativos comenzará con las clases posteriormente, informó este domingo la ministra Lucy Molinar. La notificación del inicio de clases en estas escuelas se dará a conocer a través de las cuentas oficiales del ministerio.

"Estas 21 escuelas iniciarán en una semana. Meduca era una institución desarticulada. Nos hemos dedicado a buscar soluciones permanentes en el tiempo", comentó Molinar.

Molinar, además, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el vandalismo y los hurtos que han afectado a más de 10 planteles educativos recientemente. Ya han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades.

"Lo único que podemos hacer es llamar a la conciencia. Podría poner 10 policías en cada escuela y no sería suficiente. Necesitamos la conciencia ciudadana, porque si la gente no entiende que la escuela nos pertenece a todos, esto no para. En el interior no se veían robos y hoy nos están robando", destacó.

Molinar dijo que se siente optimista de cara al año lectivo, una actitud que reforzó durante el periodo de capacitación docente. Para mantener el entusiasmo, implementarán el "Diario de mi Escuela", una herramienta que busca planificar el año escolar y alcanzar los objetivos establecidos de los estudiantes, administrativos y docentes.

Con respecto a las amenazas de huelga, en medio del debate a las reformas a la Caja de Seguro Social, la ministra destacó que respeta el derecho a estar a favor y en contra, pero su deber y el del equipo que dirige es defender el derecho a la educación.

"Eso no es negociables, ya hemos jugado bastante la política en la educación. Ya han usado bastante a los estudiantes de escudo y el resultado ha sido conocido, fracasos", expuso.

Escuelas que no comenzarán clases

Panamá Oeste:

• Escuela Ciudad Esperanza

• La Herradura

Coclé:

• Centro Educativo Bilingüe Rubén Darío

Comarca Emberá:

• Escuela Punta Grande

• Escuela La Tortuga

Panamá Centro:

• Escuela Manuel E. Amador

• Instituto Comercial Panamá

• Escuela Simón Bolívar

• Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía

• Centro de Formación Integral Bilingüe Padre Fernando Guardia Jaén

• Escuela Kuna Nega

San Miguelito:

• Instituto Dr. Alfredo Cantón - antigua Oxford

Colón

• El Giral

Chiriquí:

• Escuela Antonio José de Sucre

• Escuela San José de Las Lomas

• Escuela Dr. Miguel Peregrino Sánchez

• Colegio Félix Olivares Contreras

Veraguas:

• CEBG Belencillo

• Escuela Peñas Blancas

Panamá Norte:

• Escuela Villa Unida

Darién:

• Centro Educativo Básico General Boca de Lara.