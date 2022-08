Meduca presenta propuestas para perfeccionar al educador e impulsar la educación del desarrollo sostenible

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, sustentó ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley: el primero que “establece los lineamientos para la transformación, el perfeccionamiento y bienestar del educador y dicta otras disposiciones” y otro “para la implementación de la política de Educación para el Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.

La primera propuesta, que guarda relación con la Resolución de Gabinete N° 42 de 12 de abril de 2022, busca mejorar la política educativa para atender los problemas detectados en pedagogía y avanzar en el fortalecimiento de la profesión del educador, según la exposición de motivos.

También sugiere atender los problemas detectados en pedagogía y avanzar en el fortalecimiento de la profesión del docente, pues son un factor clave para asegurar la calidad de la educación, por cuanto, las políticas educativas diseñadas o que se implementen, deben tener como eje central el desarrollo profesional del educador y considerar los elementos que contribuyan a ello.

En cuanto a la otra proposición, contenida en la Resolución de Gabinete N° 57 de 11 de mayo de 2022, tiene como objetivo establecer políticas públicas dirigidas a la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) para preparar integralmente a los ciudadanos para afrontar con responsabilidad construir una sociedad que promueva el desarrollo sostenible.

Además, que potencie sus capacidades, habilidades, valores, actitudes y competencias, pero que también logre transformar los entornos educativos, la ejecución de buenas prácticas comunitarias y que respete la interrelación entre las comunidades y naturaleza, como parte de una sociedad con futuro sostenible y sustentable.

Esta propuesta busca beneficiar a todos los estudiantes del país del subsistema regular y no regular, en modalidades formales y no formales, del sector oficial y particular, para dotarlos de los conocimientos, competencias, habilidades de aprendizaje y tecnologías, de innovación, de comunicación, colaboración y valores necesarios para superar los retos y desafíos nacionales y mundiales.

Principalmente, aquellos que se fundamentan en el cambio climático, sostenibilidad medioambiental, pérdida de biodiversidad, la pobreza y la desigualdad.

La propuesta incluye que la Dirección Nacional de Educación Ambiental sea el despacho responsable del desarrollo óptimo de las acciones que se plasman en la política de EDS. Además, que coordine con las direcciones de Evaluación Educativa, Planificación, Currículo y la Oficina de Estadísticas articular el seguimiento y alcance de los logros y cumplimiento de los resultados en cada eje estratégico.

