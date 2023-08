Mejorar la educación va más allá de tener mayor presupuesto

Por primera vez, el presupuesto en educación para 2024 ascenderá a 7%, lo que se traduce en $5,735 millones, sin embargo, aunque sea correcto trabajar en financiamiento educativo, no es solo aumentarlo, sino ser más eficaz en cómo usarlo.

Esa fue la visión que esbozó Romina Kasman, especialista en educación de la Unesco, quien abrió el foro organizado por la Cámara de Comercio e Industrias (Cciap), como parte de la Agenda País 2024-2029, que contó con la presencia de cuatro candidatos presidenciales.

Kasman habló de construir una visión que tenga que ver con una educación que contribuya al desarrollo, ya que es una a lo largo de la vida y su continuidad está ligada a que las personas tengan una vida digna y un trabajo decente.

Durante el foro, la exviceministra de Educación, Mirna de Crespo, se adentró en las cifras que presenta el sistema educativo, que alerta sobre 18,029 niños de primaria que desertaron o reprobaron en 2022.

También presentó cifras sobre la cantidad de escuelas sin agua potable, electricidad y conectividad.

El ejercicio de la exfuncionaria y hoy rectora de una universidad particular radica en el hecho de que no se puede hablar de calidad de la educación si no está ligada a políticas de desarrollo nacional.

"Es impactante que nosotros permitamos que se den reprobados en esos niveles y desertores; son niños a los que hay que atender. Simplemente miramos los números, pero no pasa nada. Si hay que trabajar con ellos, son criaturas que necesitan su oportunidad", expresó de Crespo.

En la sustentación de Romina Kosman, de la Unesco, reveló que antes de la pandemia había estadísticas de 10.6 millones de niños en la región que se encontraban fuera del sistema educativo.

Esta cifra aumentó con la pandemia y ahora representa un desafío para todos los países volver a las matrículas anteriores.

Sin embargo, aclaró que la deserción y falta de oportunidades no es una decisión de los chicos, sino de falta de resultados de políticas públicas que promuevan la equidad y la inclusión.

Para Mirna de Crespo, la educación tiene que trabajarse con "luces largas", mediante una planificación que se haga con más equidad de lo que se está trabajando.

"Aquí se trabaja por el que cierra calle, el que llegó primero, pero tiene que haber un plan maestro que le diga donde están las escuelas que realmente necesitan esa inversión, pero que no pueden cerrar un río y montaña, porque están allá", agregó.

Y es que, aunque el Gobierno argumente que la crisis sanitaria afectó su política en educación, había carencias que se registran desde antes de la pandemia, no obstante, a juicio de Mirna de Crespo, pareciera que la inversión solo se circunscribe a las áreas céntricas.

"Aquí encontramos centros educativos extremadamente bien dotados bien arreglados y hay otros que lo único que requieren es que les eliminen las aulas ranchos, que les pongan algo donde puedan trabajar, paneles eléctricos donde puedan leer o estudiar después de tal hora o trabajar con un equipo que requiera electricidad", consideró la educadora.

Maribel Gordón, quien además de ser candidata presidencial por libre postulación es docente universitaria y economista es del concepto que la educación debe ser vista en forma integral.

Gordón, quien formó parte del diálogo de Penonomé, es del criterio que el aumento al 7% del presupuesto en educación no se ajusta a lo que se exigió en esa mesa, ya que los recursos no atienden las áreas prioritarias.

"La prueba está en el presupuesto que está redistribuido a su vez en varias otras instituciones, con lo cual al final la educación queda reducida a un segundo lugar. El presupuesto tiene que ser configurado de otra manera que es atender prioridades nacionales y sociales", sostuvo.

Del presupuesto total en educación para el próximo año, $3,539 millones son destinados para el Ministerio de Educación, $829 millones para las universidades, $596 millones para el Ifarhu, $210 millones para Pandeportes, $100 millones para el Ministerio de Cultura y existen otros $1,336 millones dirigidos a otras entidades.

"El presupuesto tiene que ser configurado de otra manera que es atender prioridades nacionales y sociales. Establecer un criterio claro que la educación no es un gasto, es inversión y derecho", dijo Gordón, quien coincide en este punto con la especialista de la Unesco.

La economista piensa que los gobiernos no apuntan a resolver las causas de los problemas, sino los efectos, y la desnutrición, acceso a agua potable e incorporación adecuada de la tecnología, deben ser puntos atendidos con prioridad.

"Hay que corregir, generar políticas directas frente a las carencias tecnológicas, de infraestructura, y atender algo básico como la alimentación sana de nuestros niños y jóvenes", destacó.

El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Fábrega, está en sintonía con lo expuesto por los expertos durante el foro de educación y considera que la conectividad digital, electricidad, agua y alimento es lo primordial para los estudiantes en estos momentos.

También, considera fundamental incentivar la educación dual para que los jóvenes puedan recibir formación técnica que los incorpore más rápido y mejor preparados al campo laboral.

La Cámara de Comercio recogió en su informe "Panamá Cuéntame", presentado en marzo de este año, estadísticas que registran las carencias de los centros educativos, así como formuló una encuesta para que los miembros de la comunidad educativa plasmaran sus principales necesidades.

Jean-Pierre Leignadier, presidente de la comisión Agenda País de la Cciap, indicó que hay necesidad de transformar la educación, porque cuando nos vemos en comparación con otros países en pruebas internacionales, no se han notado los mejores resultados.

"La realidad es que Panamá tiene que presentarse como un país competitivo frente a la región y eso debe ser parte de la medición que tenemos que desarrollar como país", reflexionó.

