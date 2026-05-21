Mi Ambiente refuerza monitoreo de cuencas ante llegada del fenómeno de El Niño

La llegada del fenómeno de El Niño mantiene en alerta a las autoridades ambientales del país, quienes ya ejecutan medidas para reducir los posibles efectos que podría provocar sobre los recursos hídricos de Panamá.

Betzabé Atencio, directora de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente, explicó en el noticiero matutino Telemetro Reporta que este fenómeno representa un desafío para la seguridad hídrica nacional, tal como lo ha advertido el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

La funcionaria señaló que se espera una reducción en los patrones de lluvia, situación que afectará la disponibilidad de agua en ríos y quebradas. También advirtió que disminuirá la recarga de los acuíferos, principalmente en la vertiente del Pacífico.

Atencio detalló que el Ministerio de Ambiente realizó un análisis para identificar las cuencas hidrográficas más vulnerables frente a estos eventos climatológicos. Indicó que las cuencas del Pacífico presentan una mayor sensibilidad debido a la menor cobertura boscosa que existe en estas zonas.

Además, explicó que estas áreas registran una alta demanda del recurso hídrico y una importante concentración poblacional, factores que aumentan la presión sobre las cuencas hidrográficas.

Ante este panorama, el Ministerio de Ambiente y sus direcciones regionales mantienen monitoreos constantes en ríos y quebradas mediante aforos para medir el caudal disponible. Paralelamente, fiscalizan a usuarios legales e informales que utilizan el recurso hídrico.

La directora de Seguridad Hídrica también destacó que se está fortaleciendo la participación ciudadana a través de los comités de subcuenca, integrados por residentes y gobiernos locales, con el objetivo de apoyar en las labores de vigilancia y fiscalización.

La funcionaria sostuvo que la gestión del agua requiere coordinación entre varias instituciones y un intercambio constante de información para mejorar la toma de decisiones frente a posibles escenarios de escasez.

Asimismo, advirtió que Panamá posee uno de los mejores recursos hídricos del mundo, pero recalcó que si no se protege adecuadamente el país podría verse afectado. Incluso, no descartó que se puedan aplicar restricciones en permisos relacionados con el uso del agua.

Finalmente, señaló que cada cuenca hidrográfica se comporta de manera distinta y recordó que, a diferencia del fenómeno de El Niño registrado hace tres o cuatro años, cuando hubo una sequía generalizada en el país, actualmente las autoridades analizan cada caso de forma individual para determinar el nivel de impacto.