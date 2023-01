Michael Chen: La transformación de Colón debe iniciar con un cambio de actitud

Colón entre percepción y realidad, el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen, habla de la realidad que enfrenta la provincia y el urgente llamado a la unidad.

¿Cómo debe ser vista la provincia de Colón?

Colón es una provincia con un potencial enorme. Mucha gente, cuando se pregunta de Colón, solamente piensa en tres cosas, en una Zona Libre, en los puertos y, obviamente, un tema que no se puede esconder, que es la inseguridad, pero Colón es mucho más que esos. También es cultura, historia, gastronomía, costas, playa y lo más importante de nuestra gente. Tenemos mucho que ofrecer y así tenemos que hacerlo saber al mundo entero de que Colón es mucho más de lo generalmente nos conocen.

¿Cómo define la realidad actual de Colón?

Colón tiene un sancocho, una mezcolanza de muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Por un lado, tenemos la Zona Libre más grande de la América, por otro, cinco de los mayores puertos de la región, pero también tenemos una ciudad, una Costa Arriba y una Costa Abajo que están siendo olvidadas. Es hora de darle un enfoque diferente, pensar en cosas fuera de la caja como el turismo, el turismo de compra, Colón Puerto Libre y potenciar nuestra cultura, nuestro arte.

Luego del levantamiento social del 2022, ¿qué ha cambiado a este tiempo?

Es verdad, vivimos 22 días de protestas en donde la ciudadanía colonense hizo un alto y alzó su voz para hacer reclamaciones justas, válidas y necesarias para la provincia. Colón, para los que no saben, es la provincia que más aportan a las arcas del Estado o al PIB per cápita, pero vemos que hay una falta de pertenencia de todos. Las empresas más grandes de nuestra República han iniciado, desde el comercio, la exportación, la importación inició en Colón, pero vemos que poco a poco los empresarios han ido migrando a la ciudad capital y hacia otras latitudes. Nosotros mismo como personas vamos migrando para hacer actividades recreativas, y número tres, el Gobierno. Vemos que se aporta a las arcas del Estado, pero la reinversión de los fondos hacia la provincia de Colón no son cónsonos con los aportes que se dan. Son muchas las cosas que impiden que nosotros salgamos adelante.

Desconfianza o temor, ¿Qué motiva la poca inversión privada en Colón?

Hemos visto algo diferente, donde en vez de que la gente venga a invertir o quedarse a vivir en la provincia estamos viendo lo opuesto. En un estudio realizado por el Centro de Competitividad de Colón y Región Oriental se pudo evidenciar con cifras claras esa migración de jóvenes y de familias hacia otras latitudes. Esto se da por la falta de confianza en la ciudad de Colón, no solo como un hub logístico, sino como un lugar para vivir, crear futuro. Desde la Cámara de Comercio estamos tratando de traer a todas las personas de vuelta, a los empresarios, a la sociedad civil para poder, realmente, potenciar la provincia. Uno de los grandes proyectos es el denominado 'El Cambio comienza por mí'.

¿Cuánto requiere Colón para lograr un cambio?

Muchas personas piensan que Colón requiere de una gran inversión de dinero y reestructuración, que es verdad, pero más que eso, se requiere de un cambio de actitud y la forma de pensar para que hagamos las cosas de una manera diferente, y que Colón vuelva a brillar reactivando la economía, invirtiendo en lo social y dando mejores espacios en donde la inseguridad no prevalezca.

¿Están los líderes colonenses alineados con este propósito?

Yo quisiera hacer un mea culpa de lo que está sucediendo en Colón. Cuando le preguntas a los jóvenes y a las personas acerca de los líderes, empresarios y líderes sociales, los ven muy alejados de la realidad, en donde se proyectan cifras de recuperación económicas o avances, que la población no percibe. Es por eso que se tiene que hacer un mejor trabajo, todos los líderes, no importa en qué trinchera estén, en lo social, en lo económico o en lo político, en el gobierno. Hasta que no entendamos que Colón es la joya mejor escondida y que debemos potenciar, no vamos a llegar a ningún lado.

¿Qué porcentaje de culpa tienen estos actores?

Lo voy a dividir por partes iguales. Empresa privada 33.33 %, gobierno 33.33 % y sociedad civil 33.33 %. Lo curioso de esto es que si alguno de estos actores no colabora, nada funciona, o sea que al final, a todos nos toca dar el 100%.

¿Qué ha pasado con la inversión pública?

El gobierno establece que hay inversiones, pero realmente no se ven. Es ese sin sabor, nos prometen y no cumplen, después reactivan y no terminan, es por eso que el colonense se siente con una desconfianza y una pérdida de fe.

¿Cuenta la Cámara de Comercio con el respaldo?

La Cámara de Comercio representa parte del sector empresarial, donde queremos contagiar a los demás, tal como el covid nos contagió, queremos contagiar a los demás de un Colón completamente diferente y positivo. No importa si los otros nos quieren acompañar o no. Cambiar la provincia de Colón no toma cinco años, a Medellín le tomó 20 a 25 años.

¿Cuál es el punto de lanza para esa reconversión?

Primero, corresponde reactivar la economía. Pensamos que ayudando a Colón Puerto Libre tendremos algo completamente diferente, creativo e innovador para la provincia; en la parte social, tenemos el "Cambio comienza por mí", empezar con revolucionar la provincia, en donde nos sintamos orgullosos de ser colonenses y se ocasione el cambio de actitud y de meterle mucha voluntad por cosas tan insignificantes, como botar la basura, tener buenos modales, decir por favor y gracias. El cúmulo de cosas pequeñas hacen grandes cambios en la sociedad.

