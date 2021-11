Minsa comienza campaña para eliminar violencia contra la mujer

El Ministerio de Salud (Minsa) inició este jueves una campaña con el lema “No normalicemos la violencia de la Mujer”.

La violencia contra la mujer no solamente es la agresión física, sino también verbal y psicológica, lo que redunda en la salud de las víctimas, manifestó este jueves el titular del Minsa, Luis Francisco Sucre.

“La violencia contra la mujer es una enfermedad, todos los días debemos luchar en contra de la violencia de género, pero también en contra de la violencia en general ", dijo Sucre en la jornada educativa realizada hoy en conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Por su parte, la directora de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud, Gabriela de Salazar, comentó que el evento tiene como objetivo incentivar y motivar a la población, tanto a l mujer como a hombres, de que la violencia contra la mujer no es aceptada en ninguna forma.

“El lema de este año es ‘No Normalicemos la Violencia de la Mujer’", precisó Salazar, quien hizo el llamado a motivar entre los jóvenes que "a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa, no podemos gritarle, golpearla... eso no es aceptable, no lo podemos normalizar".

En tanto, la encargada de la sección Mujer Género, Salud y Desarrollo de la dirección de Promoción de la Salud, Patricia Gaitán, informó que se desarrollará una jornada educativa donde se expondrá los temas sobre la convivencia solidaria, medidas para la identificación temprana de los factores de riegos de violencia contra la mujer y las repercusiones sociales de la violencia contra la mujer.

“Hacemos un llamado de atención a los médicos enfermeras, trabajadoras sociales, que tienen el primer contacto con la víctima a que hagan énfasis que es obligatorio llenar el formulario de notificación obligatoria contra cualquier tipo de violencia contra cualquier persona”, puntualizó Gaitán.

Estadísticas del Minsa revelan que casi una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida.

En tiempos de crisis, destaca el Minsa, las cifras aumentan, como se vio durante la pandemia de la covid-19 y las recientes crisis humanitaria, conflictos y desastres climáticos.

Un nuevo informe de ONU-Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, recoge que dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que sufría violencia.

