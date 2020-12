Minsa pide a empresarios coordinar horario de trabajadores con el toque de queda

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, hizo un llamado de atención a los comerciantes, para que cumplan con el horario del toque de queda.

En este sentido, el titular de la cartera de salud recomendó a los empresarios darles tiempo suficiente a sus trabajadores para que lleguen a sus casas antes de que la medida de restricción entre a regir.

"Queremos pedirles a los empresarios que si el toque de queda es a las 7:00 p.m. deben coordinar con sus trabajadores, de tal manera aquellos que vivan en un lugar alejado salgan con el suficiente tiempo de antelación, para que estén en sus hogares a las 7:00 p.m., de lo contrario se exponen a una sanción", dijo Sucre.

El alto funcionario destacó que ya han multado a comercios, que al momento de comenzar con los operativos todavía tenían clientes en sus instalaciones.

Por otro lado, Sucre pidió a la población medirse y no gastarse todo para estas fechas.

"No nos empeñemos en gastar todo lo que tenemos, ya vendrán tiempos en los que podremos volver a comprar. Evitemos estar en lugares en donde hay grandes aglomeraciones, porque todos nos hemos propuesto hacer las compras que hacíamos en otros años. Este momento, esta situación, este año son muy diferentes", precisó.

El jefe del Minsa añadió que desde hoy no deben realizarse viajes al interior del país, y viceversa, en buses. Hay que recordar que desde mañana empiezan a regir los cercos sanitarios.

Por otro lado, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, adelantó que para enero esperan contar con al menos 1,636 camas adicionales.

No obstante, el galeno pidió cooperación a la población porque si no cambian de actitud, los casos no disminuirán.

"Todo este esfuerzo no sirve de nada si no tenemos un cambio de actitud. Estas camas, frente al incremento de casos, van a ser insuficientes", puntualizó Lau.