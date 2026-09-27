Miviot iniciaría reubicación de damnificados en Guna Yala a finales de año

Más de 130 familias afectadas por las inundaciones del río Playón Grande en la comarca de Guna Yala serán reubicadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en zonas seguras del corregimiento de Ailigandí, con el fin de garantizar su seguridad.

La institución ha trasladado el 25% de los materiales necesarios para iniciar la construcción de las viviendas que, afirmó el titular del Miviot, Jaime Jované, respetarán las creencias, normas y cultura indígena.

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Aunque admitió que la movilización ha sido complicada, reiteró que su objetivo es que el resto de la materia prima llegue a la comarca en los próximos meses para dar paso a la entrega de las primeras soluciones habitacionales a finales de 2026.

Las viviendas, construidas a base de bloque, cemento y panalit, estarán ubicadas en un terreno de 26 hectáreas que también contará con áreas comunes y espacios destinados a centros de salud, escuelas, campos de juego, sedes de gobiernos locales y demás necesidades básicas de los moradores.

Aclaró que, a diferencia del resto del país, en donde las propiedades necesitan una acreditación legal, las comarcas se rigen por un régimen especial de tierras que otorga al saila administrativo el control de las mismas, manteniendo el espacio asignado a cada familia.

La delimitación de las áreas contempladas en el proyecto, aseguró Jované, se eligió en común acuerdo con las autoridades comarcales, pues su propósito es contribuir con la planificación territorial, respetando sus costumbres; por ello, la mano de obra es responsabilidad de la comunidad.

Los moradores han señalado que no quieren seguir viviendo en la zona inundable; están a la expectativa de que inicie el proceso de reubicación.'

136

familias serán trasladadas hacia áreas seguras y exentas de inundaciones por el Miviot. 26

hectáreas de tierra, espacio destinado a la construcción de las soluciones habitacionales.

El programa, a futuro, se extenderá a otras regiones del país propensas a inundaciones, como la Costa Arriba de Colón, cuyas comunidades han empezado a ser desplazadas por la fuerza del mar producto del cambio climático.

"El ministerio está revisando a nivel nacional estas situaciones, no solo por frentes costeros, sino también por los ríos", dijo.

La institución también se ha propuesto construir una casa modelo en la comarca Emberá-Wounaan resistente a las inclemencias del tiempo y brindar mayor protección a sus habitantes.

El ordenamiento territorial del país, sostienen las autoridades, mejorará la calidad de vida y condiciones habitacionales de los ciudadanos, especialmente de quienes perciben menos ingresos y pertenecen a grupos vulnerables; por ello, concentrarán sus esfuerzos en atender dicha problemática.