Molinar afirma que licitación de laptops se va a hacer, pero bajo las normas del Meduca

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reaccionó a las declaraciones del contralor, Anel Flores, quien afirmó que no va a firmar ninguna compra de laptops que no pase por licitación pública.



Molinar dijo que ya han conversado con el contralor y la licitación se va a hacer, ya que no es negociable, pero ahora se va a hacer bajos sus reglas del juego, no con las que habían antes, con los precios de referencia que aparecen en un mercado que estaba dominado por cuatro o cinco personas.

Explicó que van a comprar a través del “Meduca Compras”, debido que con Convenio Marco, es más costoso.

Antes de licitar la compra de las laptop, primero deben terminar con la licitación del internet, seguir con el plan de mejoras de los centros educativos, terminar la electrificación de los docentes y después de los estudiantes, señaló Molinar.

Según la ministra, ahora mismo están en la presentación de propuestas para la licitación del internet y después el sistema elige la que es más barata.

Dijo que una vez que entren en la etapa de presentación de propuestas queda abierto y todo el que quiera lo pueden ver.

Sobre los señalamientos de Flores, de que muchas comunidades carecen de energía eléctrica e internet, Molinar sostuvo que la mayoría de los estudiantes tienen electricidad y a los pocos que les faltan tienen acuerdos con la electrificación rural.

“No porque no tengan luz los vamos a dejar al margen del desarrollo, al contrario, ellos son los que más lo necesitan”, expresó.

A su vez, indicó que las computadoras tienen un plan de mantenimiento y si alguien se las roba hay un equipo que tiene que estar en capacidad de apagarlas y “dejarla morir”.