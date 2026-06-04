Movilizan a 116 migrantes desde Colón hacia Guna Yala bajo el esquema de "Flujo Inverso Controlado"

Un grupo de 116 personas en situación de movilidad humana y de diversas nacionalidades fue trasladado por vía marítima desde la provincia de Colón hasta la Comarca Guna Yala. La medida forma parte de las políticas de control y regulación migratoria vigentes en el territorio panameño.

La movilización responde a la estrategia gubernamental denominada “Flujo Inverso Controlado”, un operativo coordinado de forma conjunta por el Servicio Nacional de Migración (SNM) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Perfil del grupo trasladado

De acuerdo con los datos oficiales desagregados, el contingente está integrado por: 85 personas adultas: correspondientes a 61 hombres y 24 mujeres, además de 31 menores de edad: niños y niñas que viajan en el grupo.

Respecto a los países de origen, las autoridades reportaron que la gran mayoría de los migrantes son de nacionalidad venezolana. El resto del grupo lo componen ciudadanos procedentes de Colombia, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Costa Rica.

La versión de los estamentos de seguridad

El Senan asegura que este tipo de despliegues "permiten canalizar y ordenar los movimientos migratorios irregulares". Según el estamento, las acciones se ajustan a los marcos legales y buscan garantizar que las transferencias territoriales se realicen "en condiciones controladas, seguras y respetuosas de los derechos humanos".

Para la travesía, la embarcación estatal zarpó desde las instalaciones del Muelle 3 de Colón. Además del personal del SENAN y del SNM, a bordo se integró un equipo de médicos y paramédicos con la tarea de monitorear la salud e integridad física de los pasajeros durante el trayecto en mar abierto.

