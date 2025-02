Mulino condena disturbios de Suntracs y anuncia auditoría

Las acciones de protestas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), efectuadas el pasado miércoles en la Avenida Balboa, fueron calificadas por el presidente José Raúl Mulino como un “intento de asesinato indiscriminado” que no se tolerará en el país.

El mandatario acusó al Sindicato de ser una organización utilizada por mafias internacionales que actúa con dolo y premeditación, ya que, los artefactos lanzados desde el último piso del edificio en el que se construye el nuevo Hospital del Niño tuvieron que ser trasladados allí con antelación.

“Lo único que le he pedido a las autoridades es que cumplan con la ley y se acabe la impunidad de estos maleantes”, aseveró.

Mulino reiteró que su gobierno no permitirá la anarquía pseudosindicalista en el país, y anunció que desde el pasado 3 de febrero se dio orden a la Contraloría General de la República de iniciar una auditoría a los fondos que recibe el Suntracs de distintas entidades gubernamentales, afirmando que no autorizará ningún desembolso hasta que no se tengan los resultados de dichas indagaciones.

La Contraloría expresó que la auditoria busca evaluar la correcta administración de los Fondos del Seguro Educativo destinados a la capacitación sindical de enero de 2012 al 30 de junio de 2024.

En respuesta a sus declaraciones, el líder sindical Saúl Méndez reiteró que seguirán luchando porque las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) sean justas para todos los panameños, y responsabilizó al Gobierno de lo ocurrido en las manifestaciones.

Méndez mencionó que “librarán la batalla” en el terreno que el presidente quiera.

El ejecutivo solicitó a la empresa Acciona, encargada de la construcción, revisar sus planillas y tomar las acciones pertinentes contra los responsables de estos actos o de lo contrario se efectuarán medidas en su contra.

También arremetió contra la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) por “ser cómplices” de los obreros, sin embargo, el gremio empresarial manifestó a través de un comunicado su rechazo a los actos de violencia y vandalismo ocurridos el 12 de febrero, señalando que el sindicato de trabajadores actúa con total autonomía e independencia.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que los disturbios podrían afectar la fecha de entrega de la obra, no obstante, esperan que la constructora pueda agilizar los procesos para que ello no ocurra.

Con respecto a los daños, manifestó que alguien tendrá que hacerse cargo de los mismos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Las manifestaciones dejaron un total de 15 unidades policiales afectadas, una de ellas aún se mantiene en estado delicado.