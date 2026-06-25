Mulino inspecciona Línea 3 del Metro: Proyecto alcanza 77% de avance

El presidente José Raúl Mulino hizo un recorrido de inspección a bordo de uno de los trenes monorriel de la Línea 3 del Metro de Panamá, confirmando que la megaobra registra un 77% de progreso general tras el reimpulso de su administración. El sistema de transporte masivo, diseñado para transformar la movilidad hacia la provincia de Panamá Oeste, proyecta el inicio de operaciones para el año 2028.

Acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y un grupo de diputados, el mandatario inició la jornada en la sede de Patios y Talleres del Consorcio HPH Joint Venture. Durante la actividad, Mulino extendió una felicitación a la fuerza laboral de la obra, la cual genera actualmente 3,900 empleos directos.

"Esto es 100% gente de Panamá. Ya muchos de nuestros obreros calificados del metro han sido contratados en el exterior para hacer otros proyectos similares. Estoy muy contento, esto le va a cambiar la vida a todo el Oeste", destacó el jefe de Estado.

Recorrido de prueba y desglose técnico

Seguidamente, realizó un trayecto de ida y vuelta que abarcó cuatro estaciones clave del trazado: Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arraiján y Vista Alegre. Durante el paso del monorriel por las cercanías de los planteles Nuevo Arraiján y Roberto F. Chiari, estudiantes de los centros educativos salieron de las aulas para saludar el paso de las unidades en fase de prueba.

La gerencia técnica del proyecto detalló el estado de avance diferenciado por cada uno de los frentes de construcción:

Tramo elevado: Registra un 85% de avance constructivo.

Tramo soterrado: Alcanza el 66% de ejecución.

Túnel bajo el Canal de Panamá: Muestra un notable progreso del 90%.

Mientras concluyen las labores de excavación profunda en el túnel de interconexión hacia la terminal de Albrook, el personal técnico continuará ejecutando tránsitos de prueba programados para validar los protocolos de seguridad, confiabilidad y eficiencia tecnológica del sistema.

Capacidad e impacto en el traslado diario

La Línea 3 operará con una flota inicial de 26 trenes de tecnología japonesa de última generación. Cada configuración contará con seis vagones equipados con amplias zonas de tránsito peatonal de pie y 36 asientos fijos por vagón, permitiendo una capacidad máxima de transporte de mil pasajeros por tren.

El proyecto busca eliminar los prolongados embotellamientos vehiculares y reducir drásticamente los tiempos de viaje de miles de trabajadores que se desplazan diariamente entre la provincia de Panamá Oeste y el centro de la ciudad capital.

