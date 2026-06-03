Mulino respalda acuerdo marítimo que abrirá nuevas oportunidades de empleo

El presidente José Raúl Mulino, participó en Grecia como testigo de honor en la firma de un Memorando de Entendimiento entre la empresa panameña Nautilus Manning Agency, S.A. y la naviera griega Tsakos Shipping & Trading. Este convenio busca ampliar las oportunidades de empleo y capacitación para la gente de mar panameña, fortaleciendo su presencia en el mercado laboral internacional.

Durante el encuentro, los propietarios de la naviera, Panagiotis Tsakosy Nikolas Tsakos, confirmaron que cuatro buques Panamax actualmente en construcción serán registrados bajo bandera panameña en 2028. Esta decisión refuerza la confianza en el registro nacional y en la competitividad de la ruta marítima que ofrece el Canal de Panamá.

El acuerdo establece un marco de cooperación que permitirá a cadetes y oficiales panameños acceder a plazas de trabajo en estas embarcaciones, además de impulsar programas de formación y desarrollo profesional. De esta manera, se busca elevar el nivel técnico y la competitividad de los marinos panameños frente a los desafíos de la industria global.

Asimismo, la iniciativa contempla programas de capacitación especializada para preparar a la gente de mar en distintos tipos de buques operados por la flota griega, lo que contribuirá a mejorar su desempeño operativo y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

La participación del presidente Mulino y de la delegación oficial panameña subraya la importancia estratégica de este acuerdo, que no solo generará empleo, sino que también fortalecerá el talento humano nacional y el desarrollo continuo del sector marítimo, considerado uno de los pilares de la economía panameña.

Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, destacó que esta decisión de Tsakos Shipping & Trading constituye una muestra de confianza en el registro panameño y en la ruta del Canal. “Estos cuatro buques están siendo diseñados con dimensiones Panamax, lo que demuestra la confianza de la industria marítima internacional en el papel estratégico de Panamá dentro del comercio mundial”, afirmó.