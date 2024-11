Mulino tilda de ataque político las críticas por inversión en publicidad para explicar proyecto

Como un ataque político catalogó el presidente, José Raúl Mulino, a los cuestionamientos sobre la inversión de publicidad en medios de comunicación social para dar a conocer el proyecto de reforma a la Caja de Seguro Social (CSS).

Para la campaña de divulgación se destinó $490 mil, de los cuales $155,515 son para medios televisivos; radio, $97,746; prensa escrita, $31,632; medios digitales, $170,107 y redes sociales, $35,000.

Mulino aclaró que ese dinero se ha estado invirtiendo para dar a conocer el proyecto de ley, y no para hacerle propaganda a la CSS ni al gobierno.

Resaltó que, en este momento, este es el proyecto más importante que tienen en agenda.

Como es un tema técnico y complejo, Mulino considera que se tienen que explicar para que las personas puedan entender.

“Yo no puedo permitir que una ley tan importante como esta, con sus defectos y sus virtudes, como he dicho no está escrita en piedra, se deje apabullar por redes sociales fantasmas y otras no tan fantasmas”, enfatizó.

Recordó que el gobierno anterior gastó $20 millones en una marca turística, y nadie dijo nada.

Agregó que este ataque politiquero no va a detener la labor que están haciendo y se verán los resultados la próxima semana en programas de educación y explicación de la ley para que se pueda manjar de la manera más coherente, producto de la importancia que tiene este proyecto de ley para estas y futuros asegurados en el país.

Cabe mencionar que hoy inicia la discusión de este proyecto de ley en la Asamblea Nacional.