Muñoz dice que lo de Panama Oil fue una falla grave

La ministra de Trabajo Jackeline Muñoz, cuestionó a la empresa Panamá Oil Terminals S.A. tras la muerte de un trabajador en la explosión ocurrida ayer en La Boca, debajo del puente de las Américas.

“Como panameña, no puede ser indiferente ante lo ocurrido. Ayer se perdió una vida, y eso es inaceptable”, expresó sobre el hecho que dejó una víctima fatal.

No obstante, la ministra Muñoz insistió en que la seguridad laboral no puede negociarse.

“La seguridad laboral NO es opcional. Ninguna operación, contrato o negocio puede estar por encima de la vida de un trabajador”, afirmó, al tiempo que apuntó a un posible incumplimiento.

“Aquí hay hechos claros: labores de alto riesgo y un trabajador extranjero sin permiso de trabajo desde 2021. Eso no es un error, es una falla grave de cumplimiento de la empresa”, agregó.

Desde el Ministerio de Trabajo, la postura se mantuvo firme frente a la empresa. “Las empresas tienen una responsabilidad: cumplir la ley y proteger a su gente… menos discursos y comunicados de su parte, más responsabilidad”, manifestó la titular.

Horas antes, Panamá Oil Terminals S.A. había emitido un comunicado tras el accidente laboral en Panamá. “Expresamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de una persona y las afectaciones sufridas por otras personas”, indicó la empresa, refiriéndose a la situación registrada en el área de operaciones.

La compañía detalló que el hecho “involucró la explosión de un camión cisterna en áreas operadas por Environmental Solutions Development Inc.”, dentro de una zona bajo contrato de subarrendamiento.

Además, aseguró que “desde el momento del accidente… se activaron los protocolos de respuesta ante emergencias y se está colaborando plenamente con las autoridades competentes”.

En su pronunciamiento, Panamá Oil Terminals reiteró su enfoque en la seguridad. “La seguridad es el principio que guía cada una de nuestras operaciones… se redoblarán esfuerzos para que situaciones como esta no se repitan”, señaló, indicando que continuará cooperando con las investigaciones.