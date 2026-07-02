Nueva Casa de Día beneficiará a adultos mayores de 60 años en la capital

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) recibió oficialmente la infraestructura de la Casa de Día de Juan Díaz. La obra, concluida al 100 %, marca el inicio del proceso de equipamiento para atender a personas mayores de 60 años con dependencia leve o moderada.

Asimismo, la ministra Beatriz Carles de Arango encabezó el acto de entrega junto a la directora de Servicios de Protección Social, Rossana Muñiz. Representantes de la Arquidiócesis de Panamá también participaron, resaltando el valor social del proyecto.

Por otro lado, la construcción estuvo a cargo de la empresa MERCOSUR S.A., con una inversión superior a los 900 mil balboas. El centro cuenta con más de 1000 metros cuadrados y espacios diseñados para brindar atención integral.

Entre las áreas habilitadas destacan recepción, enfermería, consultorios, comedor, cocina, gimnasio multiusos, salón de actividades, lavandería y oficinas administrativas. Además, se incluyen espacios para talleres, capacitación y promoción de la salud.

En cuanto a la capacidad inicial, el centro podrá atender a 100 adultos mayores en jornada diurna. Se ofrecerán servicios de estimulación cognitiva, acompañamiento psicosocial y actividades recreativas y educativas para fomentar un envejecimiento activo.

De igual manera, la Casa de Día contará con un equipo multidisciplinario compuesto por gerontólogos, médicos, psicólogos, terapeutas, enfermeras, nutricionistas y trabajadores sociales, además de personal administrativo y de apoyo.

Con la recepción de la obra física, el Mides iniciará la dotación de mobiliario y equipos. Este paso permitirá poner en funcionamiento el centro y ampliar la cobertura de servicios especializados para la población adulta mayor.

La institución destacó que este proyecto representa un avance en la política social del país. La Casa de Día de Juan Díaz se convierte así en un espacio clave para garantizar una atención digna y de calidad a los adultos mayores.