Nuevos elementos para realzar una lucha histórica

El conocer nueva información sobre una fecha tan importante para la identidad nacional, permite brindar nuevos matices sobre su significado y su relevancia en la actualidad.

En este camino marcha la nueva obra sobre la gesta: "El 9 de enero de 1964. Lo que no me contaron", de la autora panameña Wendy Tribaldos.

Explica que el libro no se hizo únicamente para exponer nuevos hechos sobre el 9 de enero, producto de que se han desclasificado muchos documentos, sobre todo de los archivos nacionales de Estados Unidos.

"Se hizo con la intención de que sea digerible para los jóvenes y, con tal propósito, se creó un plan pedagógico para estudiar y analizar el currículo de premedia y media del Ministerio de Educación con el fin de generar un programa que enseñe historia como ciencia", ilustró la escritora.

Tribaldos, que es una apasionada trabajando con la juventud, destaca que la obra también tiene un enfoque de evaluar el rol de los jóvenes como generadores de cambios históricos.

"Eso para mi es vital. Yo he pasado mucho tiempo trabajando en pro de la juventud en Panamá y una cosa que siempre me ha permeado es la capacidad de los jóvenes de hacer cosas maravillosas y muchas veces se les victimiza o se les criminaliza, pensando que no son capaces", dijo.

Fueron 200 jóvenes del Instituto Nacional quienes a pocas horas de culminar su año de estudios, decidieron caminar hasta la escuela de Balboa, en la entonces Zona del Canal, para hacer respetar un acuerdo entre Estados Unidos y Panamá mediante el cual, la bandera nacional debía ondear junto a la norteamericana en lugares públicos.'



Wendy Tribaldos es profesora de ciencias sociales e historia, dedicada a la conservación y promoción del patrimonio natural y cultural de Panamá.



Recientemente, el Gobierno instaló una comisión evaluadora para plantear beneficios para aquellos que participaron de los hechos del 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964.



Como todos los años, son diversas las actividades que se desarrollarán este domingo para conmemorar los 58 años de la gesta de 1964.



El Instituto Nacional será sede de varios eventos para recordar la lucha que iniciaron, precisamente, los aguiluchos.

A pesar de que se haya escrito mucho sobre este hecho, para la autora, mediante la investigación de nuevos elementos históricos acerca del mismo, su obra es narrada en forma muy fresca, para poder acercar al lector hacia la historia.

"Las lecciones van más allá…como los jóvenes son un elemento de tanto impacto a la hora de cambiar la historia de una nación; como el pueblo se une en pos de una gran meta nacional; como un presidente que puso en juego su economía familiar, toma la decisión de romper relaciones con los Estados Unidos para poder exigir un trato digno", mencionó.

Memoria histórica

"En el siglo XXI hacia dónde vamos, es la pregunta que al final me golpea muchísimo y me gustaría que se hicieran y reflexionaran los panameños", expresó Tribaldos, quien con su libro también busca llamar la atención sobre ese tema.

"Ahora que se consiguió la gran meta nacional, que era la soberanía total, siento que nos falta una gran meta nacional y el libro lo que busca es preguntarse hacia dónde vamos como panameños", dijo.

En este punto, Diógenes Sánchez, profesor de filosofía e historia, siente que hay un compromiso de los educadores en el desarrollo de la conciencia histórica.

"Es cierto que hemos recuperado el Canal de Panamá, pero a pesar de todas las riquezas que genera, seguimos teniendo un país muy desigual, que también forma parte de la soberanía del Estado", reflexionó.

Para Sánchez, la memoria histórica es importante para entendernos como país y como sociedad.

