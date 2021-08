Panamá sobrepasa las siete mil defunciones a causa de la covid-19

Panamá superó la barrera de las siete mil defunciones a causa de la covid-19 en 17 meses de haber detectado el primer caso en el país.

Este domingo, las autoridades de salud reportaron 5 nuevas defunciones, actualizaron una (1) muerte de fechas anteriores totalizando 7,009 muertes acumuladas, con una letalidad del 1.5 %.

A la fecha, se aplicaron 7,955 pruebas dando como resultados 614 casos positivos nuevos y un porcentaje de positividad de 7.7%, para un total acumulado de 452,598 casos.

Actualmente, el país mantiene 9,304 casos activos, de los cuales 8,912 se mantienen en aislamiento domiciliario, 8,655 se encuentran en casa y 257 en hoteles.

En tanto, la cifra de hospitalizados suman 392 y de ellos 287 se encuentran en sala y 105 en UCI.

Pese al impacto de la pandemia, Panamá contabiliza un total de 436,285 pacientes recuperados.

Panamá mantiene un sistema de vigilancia por sus diferentes puertos, que además ordenó reforzar en la frontera con Costa Rica debido a la incidencia de la variante delta.

Desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 han detectado 1,810 viajeros positivos con covid-19.

En este último informe epidemiológico, resaltó que en las últimas horas, a través de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron al país, no se detectaron casos positivos por covid-19.

Igualmente, desde la aplicación de nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, India, Suráfrica y Reino Unido, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 332 casos positivos procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Perú y Venezuela de un total de 47,951 pasajeros que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Sesenta y seis (66) viajeros sin tarjeta de vacunación o esquema incompleto, que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá, han sido trasladados a hoteles NO COVID donde deben permanecer por tres (3) días.

