Panorama difícil: Panamá tiene en promedio tres docentes especiales por cada 1,000 estudiantes

Los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) enfrentan una compleja situación tomando en cuenta aspectos como la carencia de docentes especializados, capacitaciones y faltas de reporte.

De acuerdo con los hallazgos del estudio "El Desafío de la Inclusión Escolar" del Centro de Investigación Educativa de Panamá (Ciedu), al menos un cuarto de las escuelas no reportan datos sobre los estudiantes con necesidades especiales ni al Ministerio de Educación (Meduca) ni al Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), las dos entidades encargadas.

Además, en temas de diagnóstico y seguimiento es particularmente importante mejorar la conexión entre las escuelas y el sistema de salud.

Otro tema que agrava la situación es que no hay suficiente recurso humano calificado para atender a los estudiantes con NEE, por lo que es clave promover la formación de profesionales indispensables para el país.

Esto incluye a psicólogos, docentes de educación especial, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, psicopedagogos, especialistas en dificultades de aprendizaje y terapeutas ocupacionales.

Ciedu recalca que solo 8% de las escuelas reportaron tener gabinete psicopedagógico, y menos del 30% tienen docentes especiales. Existen tres docentes especiales por cada 1,000 estudiantes en promedio en el país, sin embargo, estos se encuentran altamente concentrados en áreas urbanas.

La mitad de los participantes del estudio reveló no haber recibido nunca formación en inclusión educativa, y los que la han recibido indican que ha sido en su mayoría puramente teórica.

La falta de capacitación se reflejó en los hallazgos sobre calidad de educación inclusiva.Según las observaciones de aula, las escuelas todavía no logran promover la excelencia educativa por medio de tareas realizables, pero retadoras, conectadas con la vida real y que requieran niveles altos de pensamiento.

"Hay un porcentaje importante de estudiantes que no están recibiendo la atención especializada que requieren, porque los docentes de aula están asumiendo responsabilidades que superan su capacidad, pues no han recibido la formación necesaria, ni tienen el apoyo. Además, la escuela no cuenta con los recursos, materiales, ni el personal necesario", expuso Nadia De León, directora de Ciedu.

En Panamá, el 15% de los estudiantes tienen una necesidad especial (incluyendo discapacidad, necesidades educativas especiales, y talentos especiales), lo cual se encuentra dentro de los rangos esperados. No obstante, en las regiones del país, a mayor índice de pobreza, menor prevalencia reportada de discapacidad intelectual, lo que preocupa porque puede sugerir un infradiagnóstico.

