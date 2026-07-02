Pequeños ganaderos reciben apoyo con material genético de alta calidad

Con el objetivo de impulsar la productividad pecuaria y brindar a los pequeños productores acceso a material genético de calidad, técnicos del MIDA en coordinación con el IDIAP realizaron una jornada especializada en comunidades del distrito de Colón.

La actividad se desarrolló en Alfagías, Sardinilla y Nuevo Ocú, ubicadas en los corregimientos de Limón y Salamanca. Allí se trabajó directamente con ganaderos locales para acercarles nuevas herramientas de mejoramiento genético.

Durante la jornada se efectuó la extracción de semen de seis sementales bovinos de razas reconocidas por su alto rendimiento. Entre ellas destacan Senepol, Angus Rojo, Gyr Lechero, Simmental y Simbrah, todas con gran capacidad de adaptación.

Estas razas son valoradas por su potencial para mejorar la producción de carne y leche en los hatos nacionales. Además, ofrecen ventajas en resistencia y eficiencia, lo que representa un beneficio directo para los productores.

Se estima que alrededor de 30 pequeños ganaderos de la provincia de Colón recibirán este material genético. Con ello podrán fortalecer sus fincas, elevar los índices reproductivos y aumentar la competitividad de su actividad.

La iniciativa también busca democratizar el acceso a tecnologías agropecuarias, permitiendo que comunidades rurales cuenten con recursos antes reservados a grandes productores. De esta manera se promueve la equidad en el sector.

El MIDA y el IDIAP reiteraron su compromiso de seguir acompañando a los ganaderos en procesos de innovación. Con estas acciones, la ganadería panameña avanza hacia un modelo más productivo, sostenible y competitivo.