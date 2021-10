Personal del Hospital San Miguel Arcángel inicia paro indefinido de labores

Personal médico, enfermeras, técnicos de la salud y administrativos del Hospital San Miguel Arcángel iniciaron hoy viernes 1 de octubre un paro indefinido de labores.

Versión impresa

La medida de fuerza es en exigencia a las autoridades de salud que cumplan con los pagos adeudados.

La dirigencia médica, que es la que ha encabezado la medida, ha dejado claro que es todo el personal de ese hospital que está en huelga, y solo se está atendiendo urgencias y a los pacientes hospitalizados.

Los huelguistas solicitan el pago de vigencias expiradas y horas extras laboradas, por lo cual ante la falta de una respuesta concreta de las autoridades tomaron la decisión no laborar.

Se dejó claro que no se está atendiendo consulta externa, laboratorios, radiología y farmacias. Tampoco se están realizando las cirugías electivas.

Los médicos denuncian que hasta el momento el Minsa no les ha pagado las horas extras laboradas desde mayo ni las vigencias expiradas programadas a pagar en el segundo trimestre de este 2021.

Fabiola Cárdenas dirigente de los médicos indicó: "Efectivamente el llamado al paro era a partir de hoy. Nosotros nos reunimos el pasado lunes con las autoridades del Ministerio de Salud y empezamos las negociaciones, nos dieron un cronograma de pago de turnos extraordinarios, empezando por esta semana, según ellos el mes de junio se iba a pagar y luego en los primeros 20 días de octubre se iba a realizar el pago de los meses que quedaban de julio y agosto, a la fecha, el día de hoy ya revisé el ACH, no he recibido ningún depósito de los turnos de junio. Por otro lado, nosotros sostuvimos, también en esas conversaciones estuvo la jefa de Recursos Humanos a nivel nacional, quien fue enfático en decir que el pago de vigencias expiradas del 2020, pero que también habían otras vigencias expiradas, no estaban contempladas para este año se iban a pagar a partir de enero, por supuesto que nosotros no aceptamos y de parte del despacho él está tratando, y digo que está tratando, y luego afirmó que en diciembre, sin embargo esta respuesta no ha sido satisfactoria nosotros en Asamblea General, el día miércoles, nos abocamos al paro que ya había sido anunciado".

Para hoy a las 10 de la mañana se tiene previsto que la dirigencia de los médicos del Hospital San Miguel Arcángel se reúna con el Minsa.

VEA TAMBIÉN: Abogado Alfredo Vallarino: Fiscales saben que usan "pruebas falsas" en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos

Por su parte, el asesor del Minsa Alessandro Ganci, dijo que esta administración ha cumplido con el atraso de 8 años de otras administraciones que tenían pagos no efectuados y añadió que el pago de las horas extras que no se ha reflejado en el ACH, ya se refleja en sus computadoras y esto se acreditará en 1 o 2 días.

Dejó claro que sí cumplirán con los compromisos pactados, solo se le pidió a los doctores paciencia en vista de que hay varias planillas que no estaban creadas, se deben seguir los trámites, hay que hacer pagos a otras entidades de salud también y hay que tener en cuenta que la situación y la olas del covid-19 que se han registrado en Panamá han ocasionado gastos no previstos.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!