Personal sanitario del Hospital San Miguel Arcángel mantiene paro; no logran acuerdo con el Minsa

Personal sanitario del Hospital San Miguel Arcangel (HSMA) mantiene la medida de paro, luego de no llegar a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa).

Tras una reunión que duró tres horas, la vocera del hospital, Fabiola Cárdenas, dijo que se les explicó con mayores detalles el proceso que implica los pagos adeudados, desde el traslado de partida y la sustentación ante la Asamblea Nacional.

La doctora manifestó que el dinero está, pero tiene que pasar por un proceso que es difícil.

"El traslado de partida involucra pagos de turnos, bonos, y ni siquiera contemplábamos que los bonos de productividad estuviesen en este asunto", agregó.

Según la vocera, las autoridades del Minsa van a reconsiderar la propuesta que tenían sobre este tema.

Una de las exigencias del personal de salud es el pago de las vigencias expiradas de 2020, que contemplan los sobresueldos por especialidades y estudios de postgrado.

También hay cambios de categorías que están pendientes desde 2019, además de personal administrativo y paraclínico que se le adeuda desde el 2015.

Cárdenas reiteró que seguirán atendiendo a los pacientes hospitalizados y de urgencia.

No obstante, no se brindará el servicio en consulta externa, laboratorios, radiología y no se están realizando cirugías electivas.

Esta mañana el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que considera injustificado el paro del personal sanitario, ya que se ha pagado parte de lo adeudado y lo que falta se pagará a fin de año.

