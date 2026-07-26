Personas en situación de calle, ahora son vistas como un tema de Estado

Los indigentes o personas en situación de calle dejarán de ser vistos como una responsabilidad que les compete a los municipios, y se convertirán en un tema de Estado. No existe una cifra oficial sobre la cantidad de personas que no tienen hogar fijo para dormir

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) encabezará una comisión interinstitucional creada mediante Decreto Ejecutivo Nº 11 de 23 de julio de 2026, que deberá ejecutar programas y acciones dirigidos a garantizar los derechos humanos, inclusión social y la atención integral de las personas en situación de calle.

La comisión estará integrada, además del Mides, por representantes de los ministerios de Gobierno, de Seguridad Pública, de Salud, de Trabajo, de Educación y de Ambiente.

Se incluye la participación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf); Inadeh; y los alcaldes de los municipios que la comisión identifique como territorios prioritarios para la atención de personas en situación de calle.'



Además de los municipios, organizaciones de las iglesias ayudan a estas personas.



Son diversos los motivos por los cuales una persona queda en la calle sin hogar y sin recursos, pero el principal es la falta de trabajo.



De acuerdo con un estudio elaborado para la USMA, hace dos años, 9 de cada 10 personas sin hogar son panameños, lo que significa 10% son de otras nacionalidades.



Estas personas son encuestadas en el Censo de Población, que ha revelado que existen muchos profesionales que no tuvieron una buena vida.

Plan Nacional

Lo primero que deberá hacer esta comisión será un plan nacional para la atención de estas personas.

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No existe una cifra oficial, pero por medios de organizaciones no gubernamentales y de las religiones que más se profesan en nuestro país, se calcula que solo en la capital existen más de mil.

Y es que el grupo interinstitucional que se acaba de conformar, también, deberá generar información, estadísticas y evidencia sobre esta población para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Una investigación realizada en 2024 por Carlos Escudero-Nuñez, Azael Carrera Hernández y Estibaliz Amaya, financiado por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), reveló mediante la aplicación de 56 encuestas en tres centros de acogida, que 29% de las personas que carecen de hogar para vivir están en esa condición por falta de trabajo.

Existe otro 25% que lo atribuye a rupturas familiares y un 21% reconoció que es por adicción a las drogas.

La comisión tiene entre sus funciones, promover y articular programas de alojamiento temporal, salud física y mental, rehabilitación, fortalecimiento familiar, capacitación, inclusión educativa e inserción laboral.

Financiamiento

En cuanto al financiamiento, en el decreto se establece que cada institución participante atenderá las acciones con cargo a su presupuesto institucional, sin perjuicio de la gestión de recursos de cooperación nacional e internacional y de alianzas estratégicas.

En efecto, la comisión deberá gestionar alianzas y mecanismos de cooperación nacional e internacional.

Cada tres meses, los integrantes de la comisión deberán rendir informes al Órgano Ejecutivo sobre logros alcanzados.