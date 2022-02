Piden al Gobierno no pensar en paliativos para frenar costos de medicamentos y solo realzar su imagen

Para los pacientes, ya es tiempo de proponer transformaciones profundas al tema de la adquisición de medicamentos y no de brindar paliativos que lo que buscan es realzar la imagen del gobierno más que resolver el problema de la falta de estos y sus altos costos.

Versión impresa

“No podemos estar inventando cajitas felices para resolver un problema que cada vez se está profundizando, para que el gobierno quede bien”, destacó Gabriel Pascual, vocero de los sobrevivientes del dietilenglicol.

Pascual recordó que el monopolio que mantienen tres empresas sobre el mercado de medicamentos en el país, se recrudeció luego que la Caja de Seguro Social (CSS) tuvo que cerrar su laboratorio de producción, debido a la tragedia del tóxico hallado en medicinas que se hacían en este sitio.

“Lo que aquí existe es un mercado de especulaciones de tres empresas que controlan el mercado y se ponen de acuerdo para fijar los precios”, denunció.

La propuesta de los afectados por el dietilenglicol es regular los precios en el mercado, exterminar el monopolio existente y que el Ministerio de Salud y la CSS puedan importar medicamentos sin intermediarios de organismos que se dedican a este tema.

Estas recomendaciones se dan, luego que este lunes se celebra la primera reunión de la comisión designada por el Gobierno para abordar la problemática de los altos costos de los medicamentos.

VEA TAMBIÉN: Desmantelan red de estafadores que operaba en Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste

Por su parte, Enma Pinzón, representante de los pacientes con enfermedades crónicas, considera que para atacar el problema hay que concentrarse en mejorar el acceso a los medicamentos en las instituciones públicas y asignarles los fondos que se necesitan para que no falten.

“Si usted tiene medicamentos en las farmacias públicas, usted no los va a comprar en otro lado. Como no ha habido Amlodipina o Perindopril, la gente tiene que comprar afuera y cuando lo hace viene la queja de que está caro y claro que está caro, porque no lo encuentra en la CSS y el Minsa”, precisó.

Pinzón cree conveniente que se reforme la ley para que estas instituciones puedan comprar en forma directa cuando se presenten situaciones de escasez.

“En la comisión de desabastecimiento crítico, en los momentos más duros de la pandemia, autorizamos a la CSS para que comprara 40 renglones y no lo pudo hacer, porque no tiene la vía legal para negociar en forma directa”, detalló.

La vocera de los pacientes con enfermedades crónicas sugirió al Gobierno que antes de estar pensando en crear farmacias solidarias, abastezca a las públicas y extienda su horario de funcionamiento, más allá del que tiene las clínicas o centros de salud para que haya disposición de medicinas a la población a toda hora.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!