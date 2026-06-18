Planta de Chilibre en "cuidados intensivos": IDAAN pierde el 50% del agua potable por fugas

El director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Antonio Tercero, presentó en Tvn Noticias un crudo diagnóstico sobre la crisis estructural que atraviesa la entidad debido a la falta histórica de mantenimiento en las redes de distribución, equipos técnicos y plantas potabilizadoras.

Según el funcionario, el severo deterioro de la infraestructura actual provoca que potabilizar el agua tenga un costo hasta tres veces mayor para el Estado panameño.

En respuesta a esta situación, la regencia del IDAAN ha estructurado un plan de trabajo estratégico dividido en metas a corto, mediano y largo plazo.

"Los problemas no se resuelven de la noche a la mañana, pero es imperativo actuar de inmediato", puntualizó el director al describir la hoja de ruta institucional.

"Panamá sin Fugas" logra recuperar 3 millones de galones diarios

Como uno de los pilares de la fase operativa a corto plazo, la institución implementó el programa integral "Panamá sin Fugas", una iniciativa que agrupa a las cuadrillas técnicas para intervenir zonas críticas de la red de conducción de forma masiva. El plan inició formalmente en el corregimiento de Betania, continuó en Juan Díaz y se extendió hacia el distrito de San Miguelito.

Entre los tres sectores intervenidos se han logrado reparar un aproximado de 300 fugas de agua.

Esta acción civil representa la recuperación de más de 3 millones de galones de agua diarios para el sistema de distribución metropolitano.

La problemática de Chilibre

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El director hizo hincapié en estas reparaciones debido a que la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, no produce lo requerido por la demanda urbana actual. La planta genera entre 210 y 217 millones de galones diarios; sin embargo, en esa misma proporción se pierde el 50% del suministro debido a tuberías rotas y roturas de gran tamaño en el sistema de conducción.

Crisis de personal técnico frente a una abultada planilla administrativa

Al evaluar el recurso humano de la entidad, Tercero detalló que el IDAAN cuenta con una plantilla superior a los 3,000 funcionarios, pero advirtió un notable desbalance debido al exceso de puestos administrativos en comparación con el personal operativo de campo.

Como ejemplo de las limitaciones presupuestarias, el director citó una reunión sostenida con una de las cuadrillas de la Región Metropolitana, compuesta por un chofer y solo dos operarios.

"Esas personas tienen hasta nueve años laborando bajo la condición de personal eventual, percibiendo salarios muy bajos. Trabajan al máximo y lo dan todo, pero es urgente equiparar sus sueldos", manifestó. Ante este panorama, Tercero enfatizó la necesidad urgente de reestructurar la fase operativa mediante la contratación de personal técnico especializado, tales como fontaneros, plomeros y electricistas calificados.

Morosidad millonaria y desgreño en el negocio de carros cisternas

En el plano estrictamente financiero, el balance del IDAAN arroja saldos negativos de consideración. Actualmente, los usuarios del sector residencial y comercial adeudan a la institución una cifra acumulada de 133 millones de dólares en concepto de agua potable consumida y no pagada.

Tercero hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para tomar conciencia sobre la importancia del pago oportuno, señalando que la recuperación de esta cartera morosa es vital para garantizar la sustentabilidad financiera a mediano plazo y ejecutar las inversiones pendientes. Al respecto, indicó que el presupuesto del año 2027 estará enfocado estrictamente en las prioridades de ejecución técnica del sistema.

Asimismo, el director informó que se ha logrado una reducción significativa en la contratación de carros cisternas. Tras recibir informes detallados de la Dirección de Auditoría Interna que sugieren la existencia de un "desgreño administrativo" sostenido en este rubro por la vía de las contrataciones de urgencia, Tercero remitió formalmente un expediente a la Contraloría General de la República para auditar de forma exhaustiva todos los fondos asignados a carros cisternas durante el periodo comprendido entre los años 2013 y 2025.

Hoja de ruta para Chilibre y auxilio técnico de la ACP

Tercero fue tajante al señalar que la planta potabilizadora de Chilibre se encuentra en "cuidados intensivos", una condición que ha sido advertida de forma reiterada por administraciones previas debido al desgaste operativo de sus componentes primarios, cuyos trenes de tratamiento datan de hace muchas décadas. Para estabilizar la planta de manera urgente, el IDAAN estima que se requiere una inversión aproximada de 50 millones de dólares para una transformación física que incluya mejoras en la subestación eléctrica, transformadores propios para asegurar la autonomía de energía y la optimización de la toma de agua cruda.

De forma inmediata, la administración está enfocada en garantizar la disponibilidad de motores de reserva ante contingencias por uso continuo. En este sentido, la institución recibió un motor-bomba que fue sometido a reparación especializada en los talleres de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para mantenerlo en posición de respaldo o "libre", listo para entrar en operación si alguna unidad activa falla. Finalmente, el director adelantó que el IDAAN ya cuenta con dos nuevos sistemas de motor-bomba operativos que mejorarán la producción actual de Chilibre, y se espera la recepción e instalación de dos motores adicionales para el próximo mes de diciembre de 2026.