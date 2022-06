¿Por qué es tan difícil implementar innovadoras tecnologías sanitarias en los sistemas de salud?

La incorporación de nuevas tecnologías sanitarias es un reto mayúsculo, sobre todo porque los que tiene el poder de apostar por ellas se enfocan en su costo directo, sin mirar a largo plazo los ahorros que supondrían para los sistemas de salud y el impacto que tendrían en la calidad de vida de los pacientes.

Jaime Ordóñez, investigador senior en Economía de la Salud y Evaluación de Resultados, lamenta que los sistemas de salud terminen pagando por infartos que se pudieron haber evitado con otras tecnologías de menos costo, por ahorrar algunos dólares.

Ordóñez compartió con Panamá América sus apreciaciones al respecto, poniendo en contexto los resultados expuestos durante el congreso de ISPOR 2022. En este evento se destacó el papel de las investigaciones de economía de la salud en la toma de decisiones.

¿Por qué es clave hacer evaluaciones económicas de las nuevas tecnologías?

Cuando una tecnología entra a un sistema de salud hay que financiarla. Se debe no solo considerar el impacto clínico, sino el económico también. Hay que establecer si esa tecnología genera algún ahorro para la sociedad o si tendrá un costo adicional. Si eso no se toma en cuenta, un sistema de salud no podría ser sostenible en el tiempo.

¿Es más costoso implementar que seguir con lo tradicional?

En términos generales el costo directo de la nueva tecnología siempre será mayor. Pero eso no es lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que considerar es el costo de los ahorros potenciales que generará. Si una tecnología disminuye el riesgo de infartos, entonces generará ahorros al sistema de salud por infartos evitados.

¿Cuál es el mayor obstáculo de las nuevas tecnologías?

Las barreras de acceso financiero. Los tomadores de decisiones solo piensan en el costo directo de la tecnología y no miran todos sus ahorros a largo plazo. La mayoría de los gobiernos son de cuatro años y piensan en el impacto económico en esos años. Si solo pensáramos en cuatro años, no usaríamos ninguna vacuna. Vacunamos neonatos para que queden protegidos toda la vida.

¿Hacia dónde deben dirigirse los presupuestos de salud?

Deben dirigirse hacia las tecnologías que estén generando mayor cantidad de años de vida ajustados por calidad. Para eso deben hacerse evaluaciones económicas de las nuevas tecnologías que van llegando e incluso reevaluar las que se tienen para poder establecer si todavía son útiles.'

64

millones de personas en el mundo tienen un diagnóstico de falla o insuficiencia cardiaca, representando un grave problema de salud pública. 109

mil dólares, según datos de AstraZeneca, podría ahorrar Panamá usando dapagliflozina para tratar esta enfermedad.

En su experiencia, ¿cuáles son las enfermedades más caras de tratar?

Depende, si lo mira individualmente podríamos hablar de la hemoglobinuria paroxística nocturna, una enfermedad más rara, pero excesivamente costosa. No obstante, en el sistema de salud es poco el peso porque son pocos pacientes. Pero si lo miramos por grupo es muy posible que sea el cáncer. Seguirían las enfermedades cardiovasculares y renales. Pero no por el costo de la enfermedad, sino por el volumen de pacientes.

¿Qué tecnologías se han estudiado, por ejemplo, en la insuficiencia renal?

La dapagliflozina, en pacientes con insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica, es un medicamento que en el primer año genera ahorros a los sistemas de salud. Después del segundo año, la molécula es costo-efectiva, porque evita casos a un costo bajo, pero ya no se registran ahorros. Esto sucede porque después del primer año mueren muchos pacientes que no reciben ese tratamiento y al fallecer ya no tendrán complicaciones. Los muertos no gastan recursos en salud.

Las muertes que evita, en tanto, generan costos al sistema de salud, porque cuando el paciente recibe el medicamento se evitará su muerte temprana y mejorará su calidad de vida.

¿Por qué es fundamental adoptar las nuevas tecnologías?

La velocidad de entrada no puede ser muy lenta porque de tal forma son ahorros que no se tendrán. No puede ser que por evitar comprar un medicamento que cueste menos de $40 al mes, un sistema de salud esté dispuesto a manejar un infarto que vale $20,000.

¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en los pacientes?

Terapias nuevas, como la dapagliflozina, no solo evitan infartos o enfermedad renal crónica, evitan brazos caídos porque los enfermos son personas que todavía están en edades productivas. Si se enferman afectarían su economía y la de su familia.

¿Cómo se maneja en su país la farmaeconomía?

En Colombia, cualquier medicamento que entre no solo necesita ensayos clínicos, sino estudios farmaeconómicos, de lo contrario no puede recibir el registro sanitario. Es un buen ejemplo en América Latina.

¿Qué hace falta en la región para mejorar la farmaeconomía?

Hay que mirar el impacto económico de las nuevas tecnologías en comparación con las anteriores para comenzar a hacer los reemplazos y ofrecer una mejor calidad de vida a la población. Si los sistemas de salud siguen haciendo lo mismo, obtendrán los mismos resultados.

