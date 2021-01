Posiciones encontradas por posible descuento a matrícula en escuelas particulares

Mientras los padres de familia aplauden el anteproyecto presentado por el diputado Leandro Ávila para establecer descuentos en la matrícula de escuelas particulares, administradores de estos planteles advierten que si se llega a aprobar, provocaría el cierre de muchos centros educativos.

"Los descuentos que se están programando no son cónsonos con la realidad y si se aprueba de esa forma, sencillamente causará el cierre de muchas otras escuelas", señaló Félix Cuevas, por parte de los colegios particulares.

El educador recordó que por parte de los planteles particulares se realizaron descuentos para ayudar a los padres de familia el año pasado, pero esto representó un sacrificio, debido a que no pudieron pagarle la jornada completa a los docentes.

"Nosotros no podemos seguir pagándoles a los profesores una parte de su sueldo, eso no es correcto ni justo, mientras que el sector oficial cobra el 100% de su salario", manifestó.

Cuevas describe la situación en la educación particular como difícil, porque a pesar de las facilidades brindadas a los padres, muchos no pudieron cumplir con sus obligaciones, por la crisis económica que se vive, pero sugirió que cada colegio tome su decisión, con base en su realidad y no que se imponga un descuento.

"Cada colegio conoce su situación, entonces, que se le permita a cada colegio hacer el descuento según su realidad", recomendó.

Por su parte, Javier Lombardo, representante de los padres de familia de escuelas particulares, sustentó que el interés de los directivos de dichos centros educativos surgió porque ellos se lo pidieron.'



El anteproyecto también alcanza a las universidades, para las que se aplicaría un descuento de 35% en aquellas con más de 400 estudiantes.



El proyecto todavía tiene que ser considerado por la Comisión de Educación para su debate.



Según cifras del Ministerio de Educación, unos 10 colegios particulares han cerrado sus puertas.

"Nosotros jamás pedimos condonar deudas, siempre pedimos que nos dieran un descuento", planteó.

Lombardo agregó que la idea del diputado Ávila, debió provenir del Gobierno que, a su juicio, se ha despreocupado de este problema de los padres de familia.

"Nosotros mandamos una nota al señor Presidente de la República hace cuatro meses y ni siquiera para decirnos no los voy a atender, se ha comunicado con nosotros", dijo.

Leandro Ávila, como proponente, aclaró que su propuesta no busca regular el derecho del libre ejercicio de la empresa privada.

"Lo que hemos venido planteando es el hecho de que si usted me brinda un servicio y me cobra 300 dólares mensuales de manera presencial, es justo que usted me haga un descuento, porque yo no estoy usando las instalaciones de la escuela", explicó.

El anteproyecto propone un descuento de 35% en las escuelas particulares con una matrícula superior a 1,100 estudiantes y de 25% para el resto.