Precio de obviar la educación preescolar es alto en Panamá

La cobertura escolar en Panamá es uno de los grandes desafíos para el sistema educativo panameño, siendo el nivel preescolar una de las más bajas, advierte el psicólogo y catedrático, Miguel Ángel Cañizales.

Estudios internacionales demuestran que la edad óptima para que un niño aprenda a leer de acuerdo a su desarrollo cognitivo está entre los 4 y 7 años, y es donde menos transformación curricular ha habido en Panamá, advirtió el exministro de Educación.

El cerebro de un niño experimenta cambios significativos durante los primeros años de vida, cambios que afectan directamente la adquisición del lenguaje y las habilidades lectoras, específicamente, donde salimos con puntajes bajos en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), advirtió.

A nivel interno, la prueba de evaluación diagnóstica de Aprendamos todos a leer (ATAL) aplicada a estudiantes de primero a cuarto grados durante el 2022 también mostró el rezago del estudiantado en sus capacidades de lectoescritura y comprensión lectora.

La plasticidad del cerebro juega un papel crucial en los aprendizaje porque es allí donde está la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar, señaló Cañizales.

La lectura no solo impulsa el éxito académico, también establece la base para el desarrollo cognitivo y emocional. "Leer no solo es importante para adquirir conocimientos, el leer nos permite fomentar la imaginación, la empatía, el pensamiento crítico y el pensamiento complejo", explicó el especialista en psicología.

"Un 52 % de nuestros estudiantes se gradúan de la educación media sin comprender los que leen y los niños de tercero y cuarto grado no saben leer", señaló. "Estamos ante una amenaza del futuro de la seguridad de la nación", sostiene.

Para revertir estos resultados, el Meduca ha puesto en marcha una serie de programas e iniciativas para la enseñanza de lectura, donde a través de materiales para el estudiante, el maestro y la familia, se brindan herramientas para apoyar el proceso de alfabetización inicial. Así mismo, el ente rector de la Educación en Panamá ha establecido alianzas para fortalecer la educación inicial y la educación en el nivel preescolar.

No obstante, Cañizales también atribuye estos resultados a la baja cobertura de la educación preescolar, por diversos motivos.

Así quedó evidenciado en el Tercer Informe de Panamá, ¡cuéntame! Sector de Análisis: Educación que indica que en el 2021, 7 de cada 10 niños y niñas, asistía a los colegios o centros escolares en la educación preescolar (4 y 5 años) en el 2021. Un 33% no asistió a los centros educativos en este nivel, con una baja asistencia en las provincias de Colón, Panamá, Bocas del Toro y en las Comarcas Emberá y Guna Yala.

Entre los principales motivos por el cual no asistieron a los centros educativos en este nivel destaca, que los niños no tenían la edad requerida para ingresar; porque el sistema no ofrecía el nivel o grado escolar en la comunidad o su centro está muy distante de su vivienda.

Para este año lectivo 2024, unos 103,654 niños ingresaron al preescolar, 86, 213 en el sector oficial y uno 17,441 en dependencia particulares, según el Sistema de Integración de Datos Estadísticos (SIDE).

