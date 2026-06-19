La extensión del Corredor de las Playas se ha estado trabajando en sus primeros 7 kilómetros desde que fue autorizada la orden de proceder.

Las primeras labores incluyen intervenciones en drenajes y tuberías que están siendo movilizadas, así como ya se han empezado a realizar algunas demoliciones.

Este viernes se efectuó una reunión informativa entre autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP), representantes del contratista de la obra, la empresa Meco, S.A. y residentes de comunidades ubicadas en la periferia de los primeros kilómetros intervenidos.

Las principales inquietudes planteadas fue la ubicación de los nuevos puentes peatonales que se instalarán, debido a que según los moradores se ubicarán a una distancia considerable de sus residencias.

Su preocupación es válida, teniendo en cuenta que la vía Panamericana, en ese sector, será ampliada de cuatro a seis carriles.

Las autoridades se comprometieron a revisar este tema.

Otra preocupación es la reubicación de tuberías y pozos que dotan de agua potable al área.

En un inicio, las autoridades del MOP hablaron de una tubería central que recorre la carretera y que pertenece al Idaan.

Sin embargo, los moradores afirmaron que esa tubería no funciona y que ellos tienen agua potable gracias a un acueducto rural, que no está bajo la supervisión del Idaan sino de una entidad adscrita al Ministerio de Salud.

Ese fue otro tema que se revisará, atendiendo al mejor lugar para reubicar el servicio público.

También hubo interrogantes con relación a la indemnización y a quien le correspondería pagarla, punto en el que las autoridades ilustraron que es un trámite que se realiza con ellos, pero al final la empresa es la que tendrá que desembolsar.

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El Corredor de las Playas, en esta nueva fase, tendrá 19 kilómetros de largo, de los que 16 kilómetros será la ampliación de la Panamericana de cuatro a seis carriles y los otros tres corresponden a un viaducto que pasará paralelo a Loma Campana.

El proyecto inició a la altura de la Hacienda Los Calderones, en La Chorrera, e incluye dos retornos tipo herradura que estarán ubicados a la altura del Banco Nacional en Capira y otro más adelante de Quesos Chela.

También, contempla cuatro retornos a superficie y dos puentes peatonales nuevos.



