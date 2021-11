Presidente Laurentino Cortizo instala CON Escuelas 2022

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, instaló este martes el Centro de Operación Nacional de Escuelas 2022 (CON Escuelas) con una participación interinstitucional que busca, por segundo año consecutivo, que más planteles escolares estén en óptimas condiciones para el inicio de clases presenciales en marzo del próximo año.



El programa estatal contempla la adecuación de 625 planteles educativos a un costo de B/.2,276,902.43 y beneficiará a 162,985 estudiantes en todo el país.



El gobernante manifestó que los niños y jóvenes “necesitan regresar a clases; la competencia dentro del país es feroz, no podemos tener escuelas particulares de forma presencial y muchos de nuestros muchachos de escuelas oficiales que no estén asistiendo a clases”.



“Estos jóvenes deben estar preparados para salir a buscar trabajo y no tiene sentido que algunas personas se opongan a no ir a clases; por eso, seguiremos trabajando para que, la primera semana de marzo de 2022, estén listas las 625 escuelas seleccionadas en el CON Escuelas”, indicó Cortizo.



“Tenemos que ser claros con el país: no podemos hablar del 100% de las escuelas porque tenemos planteles que están en construcción, otros en temas legales, como la Escuela de Los Pozos, en Herrera, que la recibimos abandonada por tres años. Les diremos la situación real y, obviamente, la gran mayoría de las escuelas van a estar listas para la semana 1 de marzo de 2022”, dijo el mandatario,



El jefe del Ejecutivo detalló que las oficinas del CON Escuelas 2022 estarán en la sede del Centro Nacional de Operaciones (CON), en Ancón, y se realizarán reuniones ejecutivas todos los martes para conocer los avances de los trabajos.



El secretario técnico del CON Escuelas 2022 es el viceministro de Educación, Ricardo Sánchez; la arquitecta Marcela Herrera será la asistente del secretario técnico; el comisionado Erick Fruto será el coordinador nacional de Logística y, por Presidencia, la ingeniera Sara Espino.



Instó a los integrantes del CON Escuelas a que asistan bien preparados a las reuniones y dijo que, si en el proceso este equipo al final de las reuniones tiene recomendaciones, se las hagan llegar por escrito los martes, para entonces tomar una decisión.

La primera tarea del CON Escuelas 2022 será verificar el estado de las escuelas por circuito, información que deberá estar lista en dos semanas para arrancar los trabajos en la primera semana de enero.



El equipo del CON Escuela 2022 estará conformado por el Gobierno Central, juntas técnicas (gobernadores, representantes, alcaldes y las comunidades organizadas) y gremios empresariales.

Cortizo reiteró que el éxito de cualquier operación se basa en el trabajo en equipo, organizado, disciplinado y ejecutado con transparencia.



La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, indicó que, a partir de hoy, faltan 106 días calendario para el inicio de las clases presenciales el 7 de marzo de 2022, y que trabajan en la coordinación para atender la demanda presencial de estudiantes con las escuelas listas.



CON Escuelas 2022 funcionará bajo el mismo esquema de operación de los CON de Seguridad y de Salud que se instalaron por la pandemia a causa de la covid-19.

