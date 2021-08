Proponen regular el costo de la tarifa eléctrica y un servicio justo

El diputado Raúl Fernández impulsa por segunda ocasión un anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional para acabar con la supuesta facturación desmedida de la tarifa eléctrica en Panamá.

Raúl Fernández, indicó que presentó ante el Pleno de la Asamblea por segunda vez una iniciativa de ley para que las empresas de electricas cobren lo justo por los servicios recibidos.

"No voy a parar hasta que esta propuesta se convierta en ley de la república. Basta ya del cobro desmedido en la facturación de energía eléctrica", aseguró Raúl Fernández.

El diputado afirmó que esta iniciativa trató de llevar a la discusión hace mucho tiempo sin éxito, pero que insistirá para el beneficio de miles de clientes de las empresas eléctricas.

"No fue prohijada y no me cansaré de presentarla, es una ley que la ciudadanía quiere", insistió.

Fernández dijo que espera que con este tema no ocurra con el que presentó la diputada Zulay Rodríguez, que buscaba bajar la tarifa eléctrica y tampoco fue discutido en el plano de la Asamblea Nacional.

"Basta ya de prorrateo y que las empresas de generación eléctrica le cobren al ciudadano y a los empresarios lo que les da la gana y que nadie absolutamente nadie los corrija a ellos".'

Raúl Fernández,cuestionó la labor de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y que a su juicio no está haciendo su labor de supervisar y tomar correctivos cuando las empresas eléctricas afectan a los clientes.

"No vemos a la Asep Actuar, no vemos una institución fuerte y por eso estoy ansiosos de que sean citados a rendir cuentas al pleno", aseguró el político.

Raúl Fernández, dice que se debe aplicar el uso de la tecnología en los medidores colocados en las casas y empresas para que los usuarios conozcan realmente lo que consumen y lo que van a pagar de forma mensual.

Solo queremos que se cobre el precio justo por los kilovatios, que sea todo transparente.

Por otro lado la semana pasada la Comisión de Comunicación y Transporte aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 612, que establece la implementación de semáforos inclusivos para personas con discapacidad, con tecnología sonora en toda la República de Panamá.

El diputado Víctor Castillo Perez, señaló que este proyecto de ley,va dirigido a una población vulnerable y así pueda mejorar su movilidad urbana.

Mientras que la Comisión de Comunicación y Transporte presidida por el diputado Abel Beker, también aprobó discutir en la próxima sesión de la comisión, el Proyecto de Ley 162, que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre.

