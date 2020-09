Publican calendario de pago del vale digital y entrega de bolsas con comida para septiembre

El ministerio de la Presidencia publicó este martes el listado de distribución de las bolsas con comida y vales, correspondientes al Programa Panamá Solidario, para el mes de septiembre.

Versión impresa

El cronograma detalla que las entregas continuarán a nivel nacional. En el caso de las áreas de difícil acceso, los beneficiarios recibirán bolsas, mientras que los residentes en los centros urbanos, sus depósitos a través de la cédula. También se seguirán entregando vales impresos.

Puede ver el calendario completo en este enlace: entregas-septiembre.

Según el informe de actualización más reciente, $192,765,673.70 de los traslados recibidos del Ministerio de Economía y Fianzas (MEF) se asignaron para vales físicos, desde abril a agosto. De esa suma, $59,993,850.00 están en proceso de pago.

En tanto que para el vale digital, el monto dispuesto es de $43,932,400.30, de los cuales se han pagado $35,613,535.07 y hay disponibles $8,318,865.23.

El traslado total de la partida fue de $274,693,816.00. El dinero restante corresponde a traslados el Ministerio de Salud, Seguridad, Gobierno, entre otros insumos.

A tener en cuenta que la entrega de comida se realiza cada 15 días y el bono se entrega de forma mensual.

Para verificar su saldo y conocer si recibirá el beneficio puede acceder a https://www.panamasolidario.gob.pa/seccion/bono o https://sara.innovacion.gob.pa. Para otras inquietudes sobre este tema también puede llamar al 140.

Desde el pasado 30 de abril, los beneficiarios de este programa pueden hacer efectivo el cobro a través de su cédula de identidad personal. Con este beneficio puede adquirir alimentos, medicamentos y productos de higiene.

VEA TAMBÉN: Laurentino Cortizo asegura que habrá camas disponibles en caso de rebrote de la COVID-19

Por otro lado, se debe tener en cuenta que los beneficiarios del bono digital que no hagan uso del mismo entre una asignación y otra, no tendrán derecho a que se les acumule el monto, y quienes no lo usen en tres meses seguidos, serán sacados completamente del Plan Panamá Solidario.

El Programa Panamá Solidario, en sus tres modalidades, se mantendrá vigente hasta diciembre próximo, ha explicado previamente el presidente Laurentino Cortizo.