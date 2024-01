¿Qué argumentan los bancos al rechazar fondos del Suntracs?

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, expuso que reciben diferentes respuestas adversas al momento de solicitar la apertura de cuentas bancarias, luego de la acción de la Caja de Ahorros.

De acuerdo con Méndez, algunos bancos se niegan a abrirles cuentas nuevas bajo el argumento que hay representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que no mandan directrices por escrito, pero que sí visitan los bancos diciendo que no abran las cuentas.

Agregó que otros indican que el sistema bancario tiene comunicaciones internas y cuando cierran una cuenta de alguien entonces adoptan las medidas de no aceptar los recursos en otros.

"También indican que hay instrucciones al más alto nivel del gobierno. Esto no lo dejan por escrito. Parece que hay un pacto no escrito para no aceptar los fondos", dijo Méndez a ShokMultimedia.

Suntracs ya ha presentado denuncias contra gerentes y la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) por el cierre de 18 cuentas bancarias y una tarjeta de crédito de la organización.

Los delitos denunciados son apología del delito, delito contra la seguridad económica y contra el honor.

Méndez reiteró la licitud de los fondos y agregó que no hay un solo centavo que provenga del extranjero.

La información trascendió el pasado 15 de noviembre cuando la Estrella de Panamá reveló el cierre de las cuentas y citando fuentes anónimas expuso que se debió a "movimientos sospechosos de dinero para el presunto financiamiento de actividades de terrorismo".

A raíz de la publicación, Suntracs demandó al medio en mención por los daños a la reputación que le ha causado.

También cuestionó Méndez la postura del presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, quien días atrás explicó que todos los bancos establecen sus respectivos contratos y que los motivos para cerrar una cuenta son de carácter confidencial.

Por otro lado Méndez dijo que por aspectos de seguridad no han retirado los cheques, los cuales se mantienen en el banco.

El dirigente advirtió que intensificarán las acciones de manifestación si no se les brinda una solución.

