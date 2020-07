¿Qué debe tomarse en cuenta al usar el oxímetro, la nueva herramienta para pelear contra la COVID-19?

Versión impresa

El oxímetro de pulso es una de las nuevas herramientas que el Ministerio de Salud (Minsa) les entregará a los contagiados con la COVID-19.

Desconocido por muchos y conocido por otros, el pequeño dispositivo se sumará a la lucha contra esta enfermedad que golpea con fuerza por estos días al país.

¿Qué es el oxímetro y cómo puede ayudar a hacerle frente al coronavirus?

El oxímetro es un aparato médico, similar a una horquilla, que se coloca en la punta de los dedos y mide la saturación (cantidad) de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca de un paciente.

Su funcionamiento es sencillo, sin embargo, se deben tener en cuenta ciertos elementos.

El doctor Alejandro Pecero explica a Panamá América algunas de las consideraciones que deben hacerse al momento de emplearlo.

"Por lo general se recomienda que se use en el dedo índice o medio de la mano dominante, es decir si eres izquierdo en el dedo índice o medio de la mano izquierda o viceversa, si eres derecho", destacó el médico.

En el caso de las mujeres, agrega el galeno, no se aconseja usar esmaltes en las uñas, porque esto marcaría un error en cuanto a la saturación de oxígeno en el dedo que se aplique.

Pecero también resaltó que el oxímetro no tiene ninguna contraindicación, porque es un sistema no invasivo, como el termómetro, que hasta el momento no ha reportado afectaciones a la salud.

Su papel contra la COVID-19

Pecero subrayó la importancia del oxímetro en la lucha contra la COVID-19, debido a que sería un método preventivo para los pacientes con esta enfermedad.

Mantener un monitoreo de esta función evitaría mayores riesgos (como una hipoxemia-nivel por debajo de lo normal del oxígeno en sangre) y en caso de que se requiera atención médica, el doctor ya tendría una idea de cómo se encuentra el contagiado, explicó.

"El oxímetro es importante para ver cómo evoluciona el tema del problema respiratorio pulmonar. Basado en esta situación, pues es muy importante para los pacientes con COVID-19, y también para los que no, porque al final es una medida preventiva. Sería bueno, es bastante justo y necesario el hecho de usarlo", agregó Pecero.

Detalla el profesional de la salud que los valores aceptables y correctos tienen un margen de entre 95 y 100%.

"Hasta 92% sería el permitido, aunque algunos médicos lo comienzan a atender como si fuera el principio de una complicación, pero entre 95 y 100 son los valores normales. De 92% hacia abajo se debe buscar atención médica", precisó.

Pecero recomienda hacer una anotación de los valores para tener una referencia de la evolución del paciente. Igualmente, sugirió en algunos casos repetir la prueba hasta un máximo de tres veces para comprobar el porcentaje de saturación.

"Suele darse un tipo de error, ya sea por el aparato u otro factor. Pero si tres veces marca un valor, lo más probable es que ya no sea un error", comentó el médico, quien añadió que el oxímetro sería de gran utilidad también para los pacientes asintomáticos.

