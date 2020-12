¿Qué es la parálisis de Bell? Esta condición la desarrollaron cuatro voluntarios de la vacuna de Pfizer

Cuatro voluntarios que participaron en los ensayos de la vacuna contra el coronavirus, de las empresas Pfizer y BioNTech, desarrollaron parálisis de Bell, según un informe de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Los casos de estos voluntarios ocurrieron a tres, nueve, 37 y 48 días después de la vacunación.

La enfermedad fue temporal y en un lapso de 10 a 21 días volvieron a la normalidad.

La FDA aclaró que la frecuencia de esta condición "encaja con la tasa de antecedentes esperada en la población general", y resaltó que no había evidencia clara que vincule la vacuna de la COVID-19, con esta condición médica.

Por otra parte, ningún voluntario del grupo que recibió placebo experimentó la parálisis de Bell.

Ante este panorama, la FDA aconsejó mantener una vigilancia de los casos de parálisis de Bell cuando se suministre la vacuna en poblaciones más grandes.

No es la primera ocasión que una vacuna se relaciona con este trastorno. En 2002, se verificó con una vacuna intranasal inactivada administrada en Suiza, y que luego se retiró del mercado. Con las vacunas de la hepatitis B, difteria tétanos y tos ferina no hubo evidencia al respecto.

Según la Academia Americana de Oftalmología, la parálisis de Bell es un problema nervioso que afecta los músculos de la cara y que produce debilidad o parálisis parcial.

La parálisis de Bell suele afectar solo a adultos. Es más probable que les ocurra a personas con diabetes, embarazadas o con antecedentes familiares de parálisis de Bell.

Agrega que entre las posibles causas figuran problemas con el sistema inmunológico, reducción del flujo sanguíneo a uno de los nervios que va a la cara o una infección producida por un virus, que provoca la hinchazón de los nervios faciales.

En 8 de cada 10 personas, los síntomas comienzan a mejorar en aproximadamente 3 semanas y deberían desaparecer casi por completo en un período de 2 a 3 meses.

Let's be clear that marketing via press release and the media is effective. They can say anything.



FDA meet today to discuss this document that says way more than 10% had a reaction. Look at the 2nd dose V placebo. Other reactions Bells Palsy, death.https://t.co/AVDkxSk1nI pic.twitter.com/hIg7PljPf2— Eileen Iorio (@eileeniorio) December 10, 2020