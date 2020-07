¡Realidad en Panamá! Muchos extranjeros no tienen qué comer, ni cómo alimentar a sus hijos

Versión impresa

El éxodo masivo de nicaragüenses fue una señal de lo que puede suceder en los próximos meses frente a la situación sanitaria y económica que vive el país, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, advirtió el presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá (Arena), Rafael Rodríguez.

A las oficinas de esta asociación llegan testimonios preocupantes de extranjeros que han quedado desempleados, sin dinero y alimento, ni techo debido a la paralización de las actividades económicas.

"La crisis que vive esta parte de la población es una situación que en cualquier momento puede estallar, considerando que muchos ya no tienen dónde quedarse, no tienen qué comer, ni cómo alimentar a sus hijos", sostuvo el presidente de Arena.

Ante esto, la asociación ya está identificando grupos de 30 a 70 colombianos, nicaragüenses, hondureños y otras nacionalidades que comienzan a organizar su salida del país. Sostiene que algunos consulados están realizando vuelos humanitarios, pero solo para sus nacionales que quedaron varados al momento de la pandemia.

Señala como otra de las dificultades que presenta la comunidad en Panamá, el hecho de que ni las propias autoridades tienen un registro preciso de la cantidad de extranjeros, que podría estar alcanzando el millón y medio de personas, entre legales e irregulares.

En el primer semestre de este año, el Servicio Nacional de Migración tramitó un total de 8,187 permisos de residencia, de los cuales 7,638 fueron aprobados. En total hay unos 3,042 permisos permanentes, 2,792 provisional y 1,361 temporales.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tramitó entre enero y febrero, previo a la pandemia, un total de 11,720 permisos laborales a extranjeros.

Para Arena otra de las agravantes es que gran parte de los extranjeros residentes en Panamá laboran en servicios, uno de los sectores mayormente afectados por la crisis del coronavirus.

Esta situación trajo despidos de extranjeros, a los que no se les pagó liquidación, el décimo tercer y mes o la última quincena. En el caso de las trabajadoras domésticas, las mismas denuncian ser víctimas de abuso laboral, reveló Rodríguez.

"Se han convertido en esclavas domésticas, porque no las dejan salir, no tienen días libres y no les respetan los horarios de descanso", denunció.

El presidente de Arena también se refirió a los extranjeros que permanecen en albergues temporales y los extracontinentales que se encuentran varados en las fronteras. Estima unas 2,500 personas en las fronteras en David, Chiriquí, y en la provincia de Darién.

En cuanto a extranjeros contagiados con el virus, sostiene que desconoce la cifra debido a que no está clasificada dentro de los informes que ofrece el Ministerio de Salud (Minsa), aunque asegura que se ha identificado, al menos, ocho casos en albergues en la provincia de Chiriquí.

